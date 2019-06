In Spagna ne sono certi: Zidane ha messo nel mirino il centrocampista arrivato in Serie A nell'estate 2018. Napoli pronto ad affrontare una trattativa solo dai 70 milioni di euro in su.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 25/06/2019 13:39 | aggiornato 25/06/2019 13:42

Le ottime prestazioni con la maglia della Spagna nel corso degli Europei Under 21, che hanno visto la Rojita superare in prima posizione il girone che comprendeva anche l'Italia, hanno spinto Fabian Ruiz tra i nomi più in voga nel calciomercato estivo 2019. Sul centrocampista del Napoli ci sono gli occhi di diversi top club europei, ma il Real Madrid sembra essere andato già oltre il semplice sondaggio.

La sessione di calciomercato in corso ha già portato in casa Real Madrid nomi del calibro di Jovic, Hazard, Eder Militao e Mendy, oltre al talentino giapponese Kubo. Un pokerissimo di rinforzi al quale Zinedine Zidane vorrebbe aggiungere un innesto per il centrocampo: l'ex stella della Francia, delle merengues e della Juventus ha individuato in Fabian Ruiz il profilo ideale per la mediana, ma c'è da fare i conti con le intenzioni del Napoli.

Pagato la scorsa estate 30 milioni di euro al Betis Siviglia, Fabian Ruiz è stato nella stagione 2018/2019 uno dei calciatori più impiegati nel Napoli di Carlo Ancelotti, che pensa di fare del 23enne spagnolo anche un pilastro della rosa del futuro. Ruiz ha concluso la prima annata in Italia con 40 presenze, 7 reti e 3 assist, numeri che già all'alba dell'estate – come riporta AS – avevano spinto il Real Madrid a chiedere informazioni sul suo conto e a porlo sullo stesso piano di nomi come Paul Pogba e Christian Eriksen alla voce “rinforzi”.

Calciomercato, Fabian Ruiz nel mirino del Real Madrid: il Napoli lo valuta 80 milioni

Calciomercato, Real Madrid su Fabian Ruiz: non ha clausola e per il Napoli è incedibile

Due sono però i paletti che oggi tengono a distanza il Real Madrid e Fabian Ruiz. Il primo è rappresentato dalla volontà del Napoli di non privarsi del calciatore classe 1996, ritenuto “incedibile” almeno fino all'estate 2020. In secondo piano, c'è da fare i conti con l'assenza di una clausola rescissoria nelle pieghe del contratto che lega lo spagnolo al club azzurro. La valutazione minima della società di Aurelio De Laurentiis per il centrocampista è compresa, spiegano dalla Spagna, tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Una cifra importante anche per chi, come le merengues, sin qui ha condotto un mercato con spese per circa 300 milioni di euro.

Quel "tweet" dal tempismo perfetto

Che il Napoli faccia muro, lo confermano anche i social. Nelle ore in cui dalla Spagna sono rimbalzate prepotenti voci sul ritorno di fiamma del Real Madrid per Ruiz, il club azzurro ha ricordato in un video di un minuto i momenti più importanti della prima stagione di Fabian in Italia. Immagini che rappresentano un inno alle qualità del 23enne, presentate con una bandiera spagnola e un bersaglio centrato in pieno. Difficile, considerata la tempistica, pensare che il sondaggio dei blancos e la replica del Napoli via Twitter non siano collegati.

Real Madrid, James Rodriguez piace al Napoli: trattativa avviata, i blancos vorrebbero inserirlo nell'affare Ruiz

Il fattore James

Un ruolo importante in una potenziale trattativa potrebbe averlo James Rodriguez. Il fantasista colombiano, in questi giorni in scena in Copa America, è rientrato al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco ed è ai vertici degli obiettivi in entrata del Napoli 2019/2020. Rientrato alla base, Zidane non lo vede nei suoi piani tattici e il Real vorrebbe inserirlo come contropartita in un'eventuale trattativa per l'acquisto di Fabian Ruiz. Il Napoli, invece, preferirebbe affiancarli nello scacchiere di Ancelotti per la prossima stagione, ragionando su un arrivo in Italia di James in prestito con diritto di riscatto. La sensazione è che il pressing degli spagnoli non si fermerà però qui.