Il trequartista spagnolo è il primo acquisto firmato Leonardo: sarà pagato 20 milioni.

di Redazione Fox Sports - 25/06/2019 11:21 | aggiornato 25/06/2019 18:26

Leonardo firma il primo acquisto dopo il suo ritorno al PSG nelle vesti di direttore sportivo. In Spagna scrivono infatti che il club transalpino ha chiuso la trattativa col Siviglia per Pablo Sarabia, trequartista spagnolo classe 1992 che nell'ultima stagione ha collezionato 23 gol e 17 assist in 52 presenze.

Al club andaluso - riporta AS - andranno circa 20 milioni di euro (due in più della clausola rescissoria), mentre il 27 enne, che aveva un contratto fino al 2020, si legerà ai parigini per i prossimi 5 anni.

A nulla sono serviti quindi i tentativi di Monchi di far restare Sarabia al Siviglia. Sul giocatore avevano chiesto informazioni anche Valencia e Atletico Madrid, ma alla fine ha avuto la meglio il PSG che ha sbaragliato la concorrenza.