C'è la possibilità che la maglia ritirata in onore di Diego venga "riattivata" per facilitare l'arrivo del colombiano.

di Marco Ercole - 25/06/2019 07:56 | aggiornato 25/06/2019 08:01

Possono esigenze di sponsor e marketing superare questioni emotive e tradizioni? Secondo le ultime indiscrezioni che parlano della trattativa di calciomercato tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez, sembra che quantomeno se ne stia parlando. Pur di far arrivare il colombiano all'ombra del Vesuvio, infatti, il club di De Laurentiis potrebbe accettare di "riesumare" la maglia numero 10 ritirata nel 2004 in onore di Diego Maradona.

Una scelta presa per fare in modo che quel numero restasse per sempre associato al Pibe de Oro, cioè il giocatore che ha scritto le pagine più belle della storia della società partenopea, portandola a vincere due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa UEFA.

Secondo quanto riportato qualche giorno fa da Forbes, però, lo sponsor di James Rodriguez (l'Adidas) avrebbe posto nel suo contratto con il colombiano una clausola che lo obbligherebbe a indossare la prestigiosa divisa.

James Rodriguez nel mirino di calciomercato del Napoli

Calciomercato, James Rodriguez e il 10 di Maradona a Napoli

Già nell'esperienza al Bayern Monaco, l'azienda tedesca delle tre strisce aveva dovuto concedere una deroga, dal momento che il legittimo proprietario di quella maglia era Arjen Robben. L'olandese era un'istituzione in Baviera, e non aveva alcuna intenzione di cederla al nuovo arrivato. In quel caso però anche il titolare della divisa era "uomo Adidas", per cui il sacrificio era stato accettato di buon grado.

Con l'eventuale trasferimento di James a Napoli (con diritti d'immagine lasciati al calciatore dal club), però, sarebbe un po' più complicato accettare di dover indossare un altro numero.

Ecco perché al San Paolo sta iniziando a circolare da qualche giorno l'ipotesi di far tornare a disposizione la dieci, che solo tre anni fa era stata negata dallo stesso Maradona a Lorenzo Insigne. "Quella maglia non si tocca", aveva tuonato El Pibe de Oro, che un anno dopo aveva aperto a una "trattativa" di fronte al sogno dello "scugnizzo" di raccoglierne l'eredità: "Ok, ma solo se segna più gol di me...".

La maglia numero 10 del Napoli di Diego Maradona

Le parole dell'amico di Diego: "Non sarebbe opportuno"

E mentre ancora oggi i gol di distacco restano troppi per poter ipotizzare un passaggio di consegne, ecco che arriva il ciclone James Rodriguez a scombinare tutte le carte in tavola. Il colombiano potrebbe annullare queste gerarchie e tradizioni, diventando l'ottavo giocatore a indossare con regolarità quella divisa dopo Diego.

Prima del ritiro (arrivato anni dopo l'addio di Maradona al Napoli) hanno infatti vestito il Dieci azzurro anche Massimo Mauro, Gianfranco Zola, Fausto Pizzi, Beto, Igor Protti, Claudio Bellucci ed Emanuele Berrettoni.

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato dell'argomento Stefano Ceci, amico storico di Diego Armando Maradona. Quando gli è stato domandato cosa ne pensasse del 10 a James Rodriguez, lui ha risposto così:

Non tocchiamo cose serie. Prima di tutto facciamolo arrivare, ma dargli la 10 mi sembra davvero troppo. Fu accostata anche ad Insigne nel suo bel periodo a Napoli e quindi ciclicamente la si vuole dare a qualcuno, ma non credo sia opportuno. Non ha senso riportare una maglia ritirata, anche perché sarà eternamente di Maradona.

Questioni emotive e tradizioni. Chissà se saranno davvero più forti di esigenze di sponsor e marketing.