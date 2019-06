Il difensore olandese è sempre più vicino ai bianconeri, che potrebbero girare all'Ajax l'attaccante come parziale contropartita dopo i problemi con l'Under: decisivo il ruolo di Raiola, procuratore di entrambi i giocatori.

25/06/2019

Sono ancora almeno tre i colpi che la Juventus ha in canna in vista del prossimo calciomercato, quello principale ha il nome di Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax che rappresenterebbe il presente e il futuro di una difesa che deve fare i conti con l'età avanzata di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero festeggerà ad agosto il 35esimo compleanno ed è chiaro che Paratici e Nedved devono cominciare a lavorare sul suo futuro erede.

Questo è stato ormai individuato da tempo in Matthijs de Ligt, l'uomo che con un gol ha eliminato la Juventus nell'ultima Champions League e che ha trascinato da capitano l'Ajax a un passo da una finale di Madrid che sarebbe stata una vera e propria impresa: prossimo ai 20 anni, l'olandese piace per qualità tecniche e personalità ed è valutato dal suo attuale club circa 70 milioni di euro, una cifra importante che però il calciomercato bianconero può permettersi di affrontare. Importante anche lo stipendio in ballo: il Barcellona si è fermato a 6 milioni di euro all'anno, Juve e PSG hanno raddoppiato.

I francesi restano indietro: la Juventus e la Serie A hanno tutto un altro fascino agli occhi del giocatore rispetto al PSG e alla Ligue 1, tuttavia l'affare pur essendo a buon punto deve ancora essere definito. E in questo entra in gioco il futuro di Moise Kean, giovane talento sul cui futuro la dirigenza bianconera sta riflettendo in questi giorni anche alla luce dei problemi comportamentali mostrati dal ragazzo con l'Italia nel recente Europeo Under 21. La punta, in scadenza nel 2020, potrebbe rientrare nell'affare con l' come parziale contropartita per arrivare a De Ligt.

Moise Kean, 19 anni compiuti a febbraio: la Juventus valuta il suo futuro, piace a Ajax e Everton.

Calciomercato, il futuro di Kean potrebbe essere legato a quello di De Ligt

Valutato non meno di 30 milioni di euro, Kean produrrebbe un'importante plusvalenza e permetterebbe di abbassare notevolmente il costo di quella che potrebbe essere la più importante operazione della Juventus in questo mercato. Tuttavia i vertici bianconeri non sembrano ancora convinti all'idea di rinunciare completamente al giocatore e starebbero studiando il modo di cederlo mantenendo comunque un certo controllo sul suo futuro.

È in tutto questo che entra in gioco Mino Raiola, uno degli agenti più importanti al mondo e che si occupa tanto di Kean quanto di De Ligt. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi sarà proprio dopo un confronto con l'agente italo-olandese che la Juventus prenderà una decisione: Kean potrebbe lasciare il bianconero, inserito nell'affare con l'Ajax oppure ceduto all'Everton che già a gennaio aveva chiesto informazioni a riguardo.

Le uscite di cui il ragazzo è stato protagonista con l'Under 21 non sono piaciute nell'ambiente bianconero, che tuttavia non avvierà un'azione punitivia nei confronti del giocatore anche alla luce di un contratto in scadenza tra un anno e che ancora, nonostante le dichiarazioni di buona volontà di tutte le parti in causa, ancora non è stato rinnovato. L'ipotesi di cessione con eventuale clausola di "recompra" non sembra essere gradita a Kean, ecco perché i prossimi giorni e le valutazioni di Paratici e Nedved saranno determinanti sul suo futuro e sulla direzione che prenderà l'operazione De Ligt. Che potrebbe essere finanziata anche dall'eventuale cessione di Matuidi: il Monaco di Jardim ha chiesto informazioni, a Torino valutano il da farsi.