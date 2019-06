Nei prossimi giorni previsto un incontro tra i dirigenti bianconeri e il fratello-agente dell'attaccante argentino: si va verso l'addio definitivo.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 25/06/2019 15:07 | aggiornato 25/06/2019 15:31

Non solo gli affari de Ligt e Rabiot in dirittura d'arrivo, la Juventus lavora anche in uscita per piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Tra questi c'è Gonzalo Higuain, di ritorno dal prestito al Chelsea con cui in sei mesi ha collezionato 18 presenze e 5 gol. Numeri tutt'altro che entusiasmanti per un giocatore che aveva abitutato a ben altre medie ma che sembra aver intrapreso un inesorabile processo di involuzione.

Come riporta Goal, nei prossimi giorni si svolgerà un incontro tra i dirigenti bianconeri e il fratello-agente dell'attaccante argentino, Nicolas Higuain. L'intenzione del direttore sportivo juventino, Fabio Paratici, è di trovare una sistemazione definitiva per il Pipita, che ha un contratto fino al 2021 da circa 7,5 milioni netti a stagione.

Il 31enne non sarà quindi più allenato dal suo mentore ma cambierà maglia per la terza volta in pochi mesi. Offerte dall'Italia attualmente non ne ha, escludendo un timidissimo sondaggio fatto dalla Roma. Dalla Cina potrebbe arrivare una maxi proposta che però significherebbe dire addio ai grandi palcoscenici europei. Insomma, Higuain è in attesa di una squadra che scommetta su di lui e gli permetta di rigenerarsi.