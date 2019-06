Abbiamo parlato di Vergani (attaccante delle giovanili che andrà al Sassuolo nell'ambito dell'affare Sensi, ndr) ma non di Candreva. Valentino Lazaro? Resta un po' di distanza ma ci sono possibilità che arrivi in nerazzurro. Speriamo di risolvere presto

Lukaku all'Inter è un sogno e come ogni sogno è difficile da raggiungere (per il 26enne il Manchester United vuole 75 milioni di sterline, circa 84 milioni di euro, ndr), ma non c'è niente di impossibile. Il giocatore ha espresso anche pubblicamente i suoi piani e desideri, vedremo più in là. L'Inter ci sta provando seriamente

