Il tecnico blaugrana potrebbe avere un problema di sovrannumero e soprattutto potrebbe scoppiare una grana-Suarez. Coutinho e forse Dembelé sul piede di partenza.

di Alberto Casella - 25/06/2019 16:17 | aggiornato 25/06/2019 16:22

Uno di noi qui è di troppo. E forse neanche uno solo: questo è quello che potrebbe sentirsi dire fin dalle prossime settimane Ernesto Valverde dai suoi attaccanti, quando la rosa del Barcellona sarà al completo e si ritroverà al Joan Gamper per il preritiro in vista della preparazione estiva alla prossima stagione.

In questo momento l'attacco dei Blaugrana, al di là di Kevin Prince Boateng che qui non ha mai sfondato ed è in procinto di tornare al Sassuolo, comprende Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho, Ousmane Dembelé e Malcom, un capitale umano e calcistico valutabile oltre il mezzo miliardo di euro, sempre che di uno come la Pulce argentina si possa ipotizzare rispettosa valutazione.

Ma da tempo è dato per certo l'approdo alla corte di Valverde di Antoine Griezmann, da anni promesso sposo del Barça anche se per motivi diversi il matrimonio non si era ancora potuto consumare. Nelle ultime ore, poi, si è aggiunto un altro nome, ormai certo secondo l'esclusiva del quotidiano catalano Sport, che sarebbe un clamoroso ritorno, quello di Neymar, scippato con sommo scorno blaugrana nell'estate 2017 dagli sceicchi del PSG per la modica somma di 222 milioni di euro, ovvero l'intera sua clausola rescissoria, pagata fino all'ultimo centesimo.

Barcellona: Valverde dovrà pensare a far convivere i due nuovi acquisti

Barcellona: come sarà l'attacco con Neymar e Griezmann?

Naturalmente un attacco con le cinque bocche da fuoco già presenti in rosa, cui dovessero aggiungersi il brasiliano di ritorno e il francesino dell'Atletico Madrid, sarebbe il sogno di qualunque club e di qualunque allenatore. Ma poi, ovviamente, una cosa è la teoria, un'altra la pratica quotidiana, dove ciascuno di questi sette top player - anzi sei perché Messi chiaramente è imprescindibile - rischierebbe di vedersi erodere il proprio spazio vitale. Gioco forza qualcuno potrebbe-dovrebbe partire. Già, ma chi? Coutinho non ha mai convinto, ma oltre a non avere una lunga fila di estimatori, il brasiliano è stato pagato due anni fa 145 milioni di euro dal Barcellona e una sua cessione oggi non potrebbe fruttarne, ipotizziamo, più della metà, provocando una minusvalenza di bilancio non trascurabile.

Coutinho e Dembelé sono arrivati in blaugrana due anni fa dopo la cessione di Neymar

Stesso discorso, seppure in termini diversi per Dembelé, mentre Malcom, già abbonato alla panchina, sarebbe un problema minore. Più spinosa la questione di Suarez che a gennaio avrà 33 anni. Il suo acquisto è stato ampiamente ammortizzato ma qui il discorso è più tecnico: lui e Griezmann sono entrambi punte centrali ma hanno un gioco molto diverso e, in fondo, il francese ha dato il meglio di sé nell'ultima stagione quando Simeone lo ha schierato al fianco di gente come Diego Costa o di Morata. La palla, dunque passerà a Valverde, a lui spetterà sperimentare le possibili convivenze.

c A due anni di distanza si ricomporrà la MSN?

A livello di ipotesi, per esempio, in un 4-3-3, il sistema più usato dal Barça, almeno inizialmente il tecnico vorrebbe provare i due nuovi acquisti e li schiererebbe al fianco - Neymar a sinistra e Griezmann a destra - di Messi falso nueve. L'alternativa sarebbe quella di escludere il francesino andando in pratica a ricomporre la MSN, ma occorrerebbe anche speigarglielo. Sinceramente meno ipotizzabili, anche se non da escludere del tutto almeno a certi livelli, sembrano invece altri possibili schemi, come il 4-4-2 - con Messi e Suarez di punta e i due nuovi acquisti come esterni di centrocampo - o il 4-2-3-1 con Neymar, Messi e Griezmann alle spalle di Suarez: contro certi avversari, Rakitic e Busquets rischierebbero il collasso.