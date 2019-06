WWE Raw after Stomping Grounds: dream match tra AJ Styles e Ricochet

The Phenomenal affronterà The One and Only in un incontro fa sogno: Roman Reigns contro Drew McIntyre e Shane McMahon.

di Marco Ercole - 24/06/2019 18:50 | aggiornato 24/06/2019 21:54

Dalla Angel of the Winds Arena di Everett (Washington), è tutto pronto per una nuova puntata di Raw, la prima dopo Stomping Grounds, uno dei PPV della WWE più avvincenti dell'ultimo periodo. Uno show che ha già prodotto degli effetti, come l'Handicap Match annunciato nel corso dello stesso pay-per-view da Shane McMahon, con il figlio del chairmain che affronterà Roman Reigns in coppia con Drew McIntyre. Ma soprattutto, questa sera ci sarà un incontro da sogno, quello tra The Phenomenal AJ Styles e Ricochet. Anche questa sfida è nata dopo che l'ex NXT è riuscito a conquistare la United States Championship ai danni di Samoa Joe e, nei festeggiamenti successivi, è stato raggiunto nel backstage dai Good Brothers, preludio all'arrivo di AJ e alla conseguente sfida. WWE Dopo WWE Stomping Grounds, tocca a Raw WWE News, Highlights Raw after Stomping Grounds E poi, cosa succederà dopo l'intervento di Becky Lynch in favore del compagno Seth Rollins? Si tratta dell'inizio di una faida mista con Baron Corbin e Lacey Evans? Questo e molto altro nella puntata di Raw del 24 giugno 2019 che vi racconteremo come sempre qui su FOXSports.it, nella rubrica sul wrestling WWE-ek Raw, dove troverete WWE News e Highlights dello show. SEGUONO AGGIORNAMENTI, A PARTIRE DALLE 6 DI MATTINA