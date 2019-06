Qatar-Argentina passerà alla storia per il cartellino giallo rimediato dal ct per eccesso di proteste. Si tratta della prima ammonizione dopo l'ingresso delle nuove regole FIFA.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 24/06/2019 15:13 | aggiornato 24/06/2019 15:15

La sua Argentina ha guadagnato sul campo il pass per i quarti di finale della Copa America 2019 superando il Qatar per 2-0 ed evitando un autentico flop, ma a catturare l'attenzione nell'ultima giornata del gruppo B è stato il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni. Tutto "merito" di una sanzione disciplinare inflitta dall'arbitro cileno Julio Bascuñán.

Messi e soci hanno confezionato una vittoria che, unita al contemporaneo ko del Paraguay contro la Colombia, ha permesso di conquistare l'accesso alla fase a eliminazione diretta e di evitare l'ennesimo psicodramma nella storia recente dell'Albiceleste dopo i flop nei Mondiali 2018. Non si può però dire che Scaloni abbia vissuto la partita contro il Qatar con serenità. Il commissario tecnico si è spesso speso in proteste a carico della squadra arbitrale, anche quando la sua squadra era avanti di due reti grazie ai centri di Lautaro Martinez e Sergio Aguero.

A provocare l'ammonizione è stato un gesto di stizza di Scaloni: dopo la mancata seconda ammonizione a carico di un calciatore del Qatar, l'ex difensore della Lazio ha perso la pazienza e ha scagliato una bottiglietta d’acqua sul terreno di gioco. Dopo l'ennesimo richiamo a carico della guida della Seleccin, l'arbitro Bascunan ha deciso di prendere una decisione a suo modo storica per la storia della Copa America. Il fischietto cileno ha infatti redarguito Scaloni, invitandolo a restare nella sua area tecnica, e successivamente gli ha mostrato un cartellino giallo.

Copa America, le proteste costano un'ammonizione storica al Ct dell'Argentina Scaloni

Copa America, Scaloni e l'ammonizione: tutta "colpa" delle nuove regole FIFA

Non è la prima volta che le strade dell'arbitro cileno e dell'Argentina si incrociano dando vita a episodi sin lì inediti. Era già successo nel settembre 2016, in occasione della partita vinta dall'Albiceleste per 1-0 contro l'Uruguay: allora Bascunan tirò fuori per due volte il cartellino giallo nel corso del primo tempo a carico di Paulo Dybala, decretando di fatto la prima espulsione nella sua carriera in nazionale. Questa volta, però, la dinamica del provvedimento è molto più curiosa.

1 - 🇦🇷Argentina's Lionel Scaloni has seen the first yellow card ever shown to a manager in Copa America. Innovation.#CopaAmerica pic.twitter.com/HQmMInksS5 — OptaJavier (@OptaJavier) June 23, 2019

Scaloni ha pagato la sua irruenza con l'applicazione delle nuove regole imposte dalla FIFA, in base alle quali nel corso della partita l’arbitro è autorizzato ad ammonire anche gli allenatori ed i collaboratori. Il ct dell'Argentina è entrato così nella storia, ma non nel modo in cui avrebbe voluto. Per quello ci sarà tempo: la sua nazionale ha conquistato i quarti di finale e contro il Venezuela darà il via alla seconda fase di un cammino diretto verso un trofeo che manca in bacheca dal 1993.