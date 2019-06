Lotta in pista e a parole tra Alvaro e Johnny, dopo Misano divisi da solo 16 punti. Lo spagnolo si defila dall'essere il pilota da battere, il campione in carica promette di attaccare sempre e comunque.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 24/06/2019 01:09 | aggiornato 24/06/2019 13:14

Sembrava una sfida dal finale già scritto. Invece, i risultati della tappa SBK di Misano la hanno riaperta più che mai. Bautista e Rea vanno via dalla Romagna con sole 16 lunghezze, in più per lo spagnolo, da colmare per il nordirlandese. Una inezia, se consideriamo che ogni weekend assegni 62 punti tra sabato e domenica. Tutto può ancora accadere. Il morale dei due piloti più forti con le moto derivate di serie è come una altalena. Ieri alto per Alvaro, con Rea avvilito. Oggi Johnny è al settimo cielo, il ducatista molto più in basso. Chissà domani.

Il Marco Simoncelli Circuit ha raccontato corse disputate in ogni condizione. Pioggia ed asfalto scivoloso sabato, caldo e tanto grip domenica. Se la vittoria di Rea sull’acqua sembrava un “episodio”, la conferma della ritrovata competitività del campione è arrivata il giorno dopo, con l’asciutto. È vero, domenica mattina Johnny è caduto mentre inseguiva Alvaro. É altrettanto vero che pure lo spagnolo ha assaggiato l’asfalto in Gara due, perdendo una grossa opportunità. Il conto delle scivolate è pari, ma il nordirlandese ha trionfato nuovamente nel pomeriggio, accorciando le distanze in classifica.

Andando avanti di questo passo, i conti si potranno fare (speriamo) solo in Qatar. Cioè, nell'ultimo round in programma. Nel frattempo, ci teniamo battaglie e dichiarazioni, entrambe accese. Con due stili di guida differenti e previo parole pensate ed efficaci. Bautista contro Rea, o Rea contro Bautista. Dipende chi preferite. L'ordine d'arrivo non è mai definitivo in un wekeend di SBK, ma lo è a fine stagione. La classifica dirà chi è stato il miglior in pista, ma sappiamo che le parole andranno ancora avanti.

Rea, Sykes e Bautista sul podio di Gara uno della SBK di Misano

SBK, il leader di classifica Bautista mette le mani avanti: "Il mio vantaggio su Rea è davvero risicato"

Lo spagnolo ha ragione, 16 punti rappresentano una inezia. Se pensiamo che ogni round ne assegni 62, con ancora sei tappe da affrontare, ogni cosa potrebbe accadere. Ovviamente, quei sedici punti potrebbero diventare anche 32 di vantaggio per Alvaro che, tuttavia, parla con toni pacati, forse strategici. Ora il rookie vive il momento più caldo del 2019, tra contratto da firmare e leadership da difendere:

Ho solo 16 punti in più di Johnny, davvero nulla. Poche gare fa apparivo come imbattibile, in realtà io non ritengo di essere il favorito al titolo mondiale. Dovrò impegnarmi molto di più, perché guido il campionato, ma con un vantaggio risicato. Per quanto concerne il mio futuro, ne parlerò più avanti, ora la priorità è lavorare per vincere le gare

Classifica più aperta che mai dopo Misano per Rea: "Abbiamo dimostrato di poter vincere ancora"

Johnny è felice, per due motivi. Il primo deriva dalle vittorie ottenute al Marco Simoncelli di Misano. Battere le Ducati in casa propria non è una impresa facile, anzi. In secondo luogo, Rea ha ritrovato il feeling giusto con la Ninja ufficiale, e le facce del box Kawasaki se ne sono accorte. Il computo di queste sensazioni sfocia in una classifica per lui riaperta ad ogni possibilità. Ad un certo punto del campionato, il numero 1 era davvero distante da Bautista, ad Imola è arrivato il cambio di passo, oggi ancora più sostenuto:

Sapevo che attaccare qui sarebbe stata la mossa giusta, così l'ho fatto. Evidentemente, Bautista non è infallibile, lui si può battere ed io l'ho battuto. Oggi abbiamo dimostrato di poter stare davanti ad Alvaro, vincendo. Continueremo così, sappiamo che il successo è per noi ripetibile, la cosa importante è non arrendersi mai. Bisogna crederci sempre se si vuole conquistare un titolo mondiale

Per Rea, Donington Park è il giardino di casa. In Gran Bretagna Johnny partirà all'attacco, sicuramente. In quel caso, Bautista sarà messo sotto torchio dalle Kawasaki, perché pure Haslam cercherà un risultato di prestigio. Considerando che l'unica Ducati in grado di vincere sia solo e sempre quella numero 19, lo spagnolo dovrà darsi da fare. Lassù vedremo chi avrà più velocità, nervi saldi, palle e...parole. In SBK tutto questo non manca mai.