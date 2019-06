Il titolo Konami si prepara a giocare d'attacco in questa stagione: pronta ad essere svelata la data della demo, così come una nuova possibile squadra partner.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 24/06/2019 16:20 | aggiornato 24/06/2019 16:25

PES 20 si prepara a sbarcare su consolle prima del previsto, probabilmente tra una manciata di settimane. Qualora pensaste che questo proclamo sia folle vi fermiamo subito: nell'ultimo weekend del mese di giugno, infatti, Konami annuncerà ufficialmente la data d'uscita della demo del nuovo capitolo del titolo calcistico, e lo farà in occasione delle finali della PES League di quest'anno. Tra venerdì 28 giugno e sabato 29 sapremo dunque quando sarà possibile mettere le mani sulla versione prova del titolo, che già col solo trailer di presentazione è riuscito a raccogliere non pochi consensi in giro per il mondo.

A ciò fanno poi eco le dichiarazioni di Lennart Bobzien, il brand manager della saga, che ha promesso come nella medesima data verrà svelata anche qualche informazione in più sul segretissimo Project 11: nell'era di internet e dei leak Konami è riuscita a mantenere la massima riservatezza sul progetto, che si preannuncia essere una delle novità più succose che, magari, potrebbe riguardare molto da vicino anche PES 20.

Tornando alla demo, invece, è quasi impossibile azzardare una data al momento: per quanto riguarda PES 19, infatti, bisogna tornare indietro all'8 agosto dell'anno scorso, quando Konami rilasciò la versione prova con tanto di funzioni per disputare una partita veloce online. Le squadre disponibili, ricordiamo, erano Barcellona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, San Paolo, Flamengo, Palmeiras, Colo Colo e ben due nazionali quali Argentina e Francia. Una demo, quella, che servì anche come ottima cartina tornasole per gli utenti, che testarono così le migliorie in fase di gameplay e, soprattutto, di matchmaking online del titolo che sarebbe poi uscito il 30 agosto successivo.

PES 20: arriva l'Atletico Mineiro come nuova squadra partner?

PES 20: l'Atletico Mineiro sarà nuovo partner del titolo?

Intanto però pare che Konami stia preparando l'ingresso di una nuova squadra partner: stando a quanto riportato da Superesportes.br, infatti, l'Atletico Mineiro potrebbe presto fare il suo ingresso tra i club che hanno già stipulato un accordo esclusivo con lo staff di PES. Una situazione ancora in divenire, e che potrebbe anche portare l'Atletico Mineiro fuori da FIFA 20 in caso di buona riuscita della trattativa. PES che ha già l'accordo con altre tre società brasiliane, vale a dire il Corinthians e i già citati Palmeiras e San Paolo. A ciò, poi, vanno aggiunti quelli presenti con squadre europee e che vedono tra i protagonisti assoluti club di primissima fascia come Barcellona, Arsenal, Liverpool, Inter, Milan e Schalke 04.