Horford e Irving sembrano destinati altrove, Walker è in attesa di giudizio, mentre Leonard potrebbe restare a Toronto.

24/06/2019

L'NBA si appresta ad entrare in uno dei mesi di luglio più incandescenti e imprevedibili della propria storia recente. Se questa sera verranno assegnati i premi della stagione appena conclusa in uno spettacolo che sicuramente porterà soldi, ma che decreta i vincitori troppo tempo dopo il termine della regular season, la vera attenzione è ormai focalizzata su un mercato che, sebbene abbia probabilmente perso due pezzi pregiati come Klay Thompson e Kevin Durant, sarà ugualmente scoppiettante.

È notizia di questa notte che Kawhi Leonard è uscito dall'opzione sul suo contratto con i Toronto Raptors diventando ufficialmente Free Agent. La cosa ha sorpreso pochi, perchè il periodo di affitto canadese era sicuramente di un anno, ma con la vittoria del titolo e l'ovvia disponibilità dei campioni a renderlo l'uomo franchigia, sembra ci possano essere molte più possibilità di quelle d’inizio stagione riguardo la sua permanenza. Ovviamente l'essersi messi l'anello al dito è un ottimo motivo per provare a scrivere la storia NBA non solo della franchigia di Toronto, ma per ora sono solo rumors.

Anche Kemba Walker sta ovviamente sondando un mercato che lo vedrà come pezzo sicuramente appetibile per molte squadre. Inizialmente aveva detto che la sua prima idea sarebbe stata quella di restare a Charlotte, ma ovviamente in una situazione così i colloqui con le altre squadre sono all'ordine del giorno. Sembrava poter essere il target giusto per completare i Los Angeles Lakers, o la pedina giusta per i Suns o per il dopo Russell a Brooklyn, mentre ora sono salite le quotazioni per un post Irving ai Celtics in un intreccio ancora tutto da definire.

Le destinazioni di Kyrie

NBA: Kyrie non ha mai gradito vivere a Boston

La situazione più intricata ovviamente riguarda proprio i Boston Celtics, che in una stagione sono passati dal poter essere una potenziale dinastia con una stella, un leader come spalla e una serie di giovani molto talentuosi a trovarsi sostanzialmente con un pugno di mosche, perlomeno al capitolo veterani. L’ultima stagione è stata una polveriera perché falcidiata dal comportamento schizofrenico di Kyrie Irving che da essere guida, leader e volto della franchigia che avrebbe dovuto lottare per il titolo, ha sostanzialmente fatto implodere tutto. Da quella seduta in mezzo al campo in preseason dicendo:

Non vado da nessuna parte.

È passata tantissima acqua sotto i ponti. Dal “non devo un c***o a nessuno”, alla terra piatta, alla chiamata di redenzione con LeBron, sino all’indiscrezione di pochi giorni fa si è arrivati al divorzio annunciato di oggi.

Jackie McMullan, storica penna NBA, nonché benissimo informata sulle questioni dietro le quinte, ha sganciato la bomba definitiva che ha sancito la parola fine sull’esperienza a Boston di Kyrie:

Irving non si è mai trovato bene a Boston e non gli è mai piaciuto il tipo di vita della città.

Questa è la pietra tombale su un’avventura iniziata male (Isaiah Thomas coinvolto nello scambio è rimasto sempre nel cuore) e finita molto peggio con un fallimento in campo e una dimostrazione di leadership meno che misera. Se l’idea di lasciare Cleveland per avere un “giocattolo” proprio era da ammirare nell’NBA dei superteam, la sua gestione effettiva dei fatti è da censurare e ora è tutto da decidere riguardo al suo futuro, sperando non torni da LeBron con la coda tra le gambe come coronamento di un fallimento che assumerebbe contorni grotteschi.

Boston rischia grosso

Anche Horford ai saluti?

Se l’affare Kyrie Irving tiene in sospeso l’ambiente Celtics, è arrivata settimana scorsa anche la stoccata di Al Horford che è uscito dal contratto diventando free agent. Big Al sembrava il veterano su cui i Celtics avrebbero voluto puntare per tenere insieme il core, al netto delle decisioni di Irving, e invece a quanto pare anche lui potrebbe cercare fortuna altrove. Danny Ainge avrebbe offerto un rinnovo triennale al giocatore, il quale vorrebbe almeno un altro anno di contratto in più. Le parti non hanno trovato un accordo e allora ha esercitato l’opzione per sondare la free agency.

Un veterano come Horford dalle capacità a 360° è un boccone appetitoso per quasi tutte le franchigie che hanno mancanze in quel ruolo, ma stando ad alcune indiscrezioni i Clippers sarebbero la destinazione designata, ovvero quella che ha esaudito la sua richiesta di accordo quadriennale. La franchigia gestita da West ha tanti soldi da poter spendere e la necessità di essere aggressiva sul mercato. Viste le quasi certe assenze dei due Warriors e la risalita delle quote di Leonard in Canada, devono cominciare a inserire qualche pezzo. Le danze delle supposizioni sono aperte, ma tra poco tutto questo diventerà contratti e una nuova geografia della lega.