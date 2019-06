Il difensore colombiano annuncia l'addio con un lungo post su Instagram.

24/06/2019

Finisce la storia d'amore tra Cristian Zapata e il Milan. La notizia era nell'aria da giorni, ma ora è arrivata l'ufficialità direttamente per bocca del difensore, attualmente in Brasile con la sua Colombia per disputare la Copa America. In un lungo post su Instagram, il giocatore classe 1986 ha scritto:

Dopo sette anni meravigliosi, lascio il Milan. Voglio ringraziare la società che mi ha dato l’opportunità di giocare in uno dei club più prestigiosi al mondo. Ringrazio tutti i compagni di squadra che ho avuto in questo lungo e intenso periodo, gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come uomo, tutti i ragazzi di Milanello, amici veri. E ringrazio soprattutto i tifosi, semplicemente fantastici, mi avete sempre sostenuto e mostrato un affetto incredibile. Grazie a tutti, si chiude una pagina della mia carriera che resterà per sempre nel mio cuore

Arrivato nell'estate del 2012 dal Villarreal, da allora Zapata ha collezionato 148 presenze con i rossoneri. Adesso per lui dovrebbero aprirsi le porte del Genoa, squadra che è in pole per acquistarlo.