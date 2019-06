Già da tempo nel mirino dei Reds, il giovanissimo attaccante compie 16 anni il prossimo 9 luglio: lo stesso giorno entrerà nell'Academy dei campioni d'Europa, il club per per cui fa il tifo fin da bambino.

0 condivisioni

di Simone Cola - 24/06/2019 17:34 | aggiornato 24/06/2019 17:39

Un vecchio adagio recita che sia molto più difficile rimanere al top che arrivarci, frase che riassume perfettamente la stagione che sta per cominciare per il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds sono chiamati a ripetersi in Premier League e a difendere il titolo di campioni d'Europa, impresa tutt'altro che semplice dopo un'annata che li ha visti conquistare la bellezza di 97 punti in campionato - insufficienti per spuntarla sul Manchester City di Guardiola - e vincere al secondo tentativo consecutivo la Champions League nella finale tutta inglese vinta al Wanda Metropolitano di Madrid contro il Tottenham.

Difficile migliorare una squadra tanto forte: sul mercato il Liverpool è chiamato a operare con estrema attenzione, e forse è per questo che le uniche operazioni ufficializzate fino a oggi sono due cessioni, quelle di Daniel Sturridge, attaccante di riserva a cui è scaduto il contratto, e Danny Ings, altra punta riscattata dal Southampton per 22 milioni dopo aver concluso il periodo di prestito proprio ai Saints.

Ma se nel mercato dei grandi gli obiettivi sono difficili da individuare, in quello relativo al settore giovanile ecco che un colpo atteso da tempo verrà finalmente finalizzato il prossimo 9 luglio: si tratta del talentuoso attaccante nordirlandese Conor Bradley, che proprio quel giorno festeggerà il 16esimo compleanno e potrà così ufficializzare il proprio ingresso nella prestigiosa Academy del Liverpool, il club per cui fa il tifo fin da bambino.

Il Liverpool che ha vinto la FA Youth Cup 2018/2019, quarta nella storia del club e prima dal 2007. Sarà qui che Conor Bradley comincerà il proprio percorso nel calcio che conta.

Liverpool, l'entusiasmo del gioiello Bradley: "Un sogno che si realizza"

Può sembrare un colpo da poco, ma Conor Bradley è considerato uno dei talenti emergenti più fulgidi dell'intero panorama calcistico britannico: straordinariamente veloce, dotato di un dribbling ubriacante e di uno spiccato fiuto del gol, ancora 15enne è già stato capitano della Nord Irlanda Under 16 capace di vincere lo scorso anno il Victory Shield, torneo che va in scena annualmente a livello giovanile e che vede scontrarsi Irlanda, Irlanda del Nord, Galles e Scozia.

A Liverpool Bradley lo conoscono bene: da sempre tifoso del club, è stato seguito più volte nel Dungannon United Youth, settore giovanile del Dungannon Swifts arrivato nono (su dodici) nell'ultimo campionato nordirlandese. L'intenzione del club, farlo esordire ancora giovanissimo in campionato, sarà frustrata dalla mossa che il prossimo 9 luglio, con il 16esimo compleanno, permetterà al giovane gioiello di unirsi al settore giovanile dei Reds, uno dei più rinomati al mondo e capace negli ultimi anni di lanciare nel calcio che conta nomi come Carragher, Owen, Gerrard e Alexander-Arnold.

La mossa non ha stupito il club della contea di Tyrone: a Dungannon erano tutti consapevoli dell'enorme potenziale di Bradley così come del suo amore nei confronti del Liverpool e già in passato avevano concesso al ragazzo di unirsi temporaneamente al settore giovanile dei Reds per alcuni tour, occasioni in cui il ragazzo ha brillato contro squadre come Barcellona e Bayern Monaco meritandosi più volte il premio di migliore in campo. Per lui varcare il cancello di Anfield non sarà dunque una novità.

Non vedo l'ora di cominciare, anche se sono consapevole del fatto che il difficile comincia adesso. Ho la fortuna di conoscere molte persone dello staff e i miei futuri compagni, sarò inserito nell'Under 18 e vivrò a casa della famiglia che mi ha ospitato già in passato. Sono sicuro che mi ambienterò, del resto conosco già l'ambiente. Il Liverpool è la squadra per cui ho sempre tifato, per cui posso sicuramente dire che questo è un sogno che si realizza.

Bradley, abituato da sempre a giocare con ragazzi più grandi di lui, si unirà all'Under 18 guidata da Barry Lewtas che la scorsa stagione ha vinto la sua prima FA Youth Cup, trovandosi dunque ad avere a che fare da subito con un ambiente e un calcio estremamente competitivi. Se riuscirà a distinguersi potrebbe anche ripercorrere il sentiero già percorso la scorsa stagione dal difensore olandese Ki-Jana Hoever, "soffiato" all'Ajax e capace di esordire prossimo ai 17 anni in FA Cup contro il Wolverhampton Wanderers in quella che resta la sua unica presenza in prima squadra.

Figlio di un movimento calcistico di basso profilo ma che ha regalato al calcio mondiale un campione come George Best, Conor Bradley non riuscirà comunque a battere il record di più giovane esordiente nella storia del Liverpool: questo appartiene a Jerome Sinclair, capace di esordire nel 2012 in Coppa di Lega all'età di 16 anni e 6 giorni. Classe 1996, oggi è di proprietà del Watford e ha trascorso l'ultima stagione in prestito in terza serie, dividendosi senza brillare tra Sunderland e Oxford United.

Un destino che potrebbe toccare, come è capitato a tante altre giovanissime star, anche a Bradley. Che come Klopp probabilmente si ripeterà l'adagio secondo cui è molto più difficile restare al top che arrivarci. Il duro lavoro, per il gioiello nordirlandese così come per il Liverpool, comincia adesso. Presto vedremo un nuovo Jadon Sancho? O un nuovo Freddy Adu? Al campo e al tempo, come sempre, l'ultima risposta.