Per la promozione è stato decisivo un gol dell'ex Crotone. Il club delle Baleari torna nella massima serie spagnola dopo 6 anni. Festeggiamenti con Rafa e l'ex stella NBA.

di Alberto Casella - 24/06/2019 11:59 | aggiornato 24/06/2019 19:04

Il suo momento migliore il Maiorca - Real Club Deportivo Mallorca - lo ha vissuto a cavallo del terzo millennio. Promosso nella Primera Divisione della Liga al termine della stagione 1996-97, il club allora guidato dal presidente Bartolomé Beltrán scelse di affidare la panchina a Hector Cuper, allora giovane tecnico che arrivava dagli argentini del Lanus.

Con l'Hombre Vertical, la squadra delle Baleari sorprese tutti già al primo anno, centrando da neopromossa un insperato quanto prestigioso quinto posto oltre alla finale di Copa del Rey. Qui perse solo ai rigori col Barcellona, guadagnandosi l'accesso alla Coppa delle Coppe, di cui l'anno seguente si disputava l'ultima edizione. Ma il bello doveva ancora arrivare.

Il Maiorca infatti, sempre con l'argentino in panchina, cominciò l'anno seguente alla grandissima aggiudicandosi il primo trofeo della sua storia, la Supercoppa di Spagna - battuto il Barcellona - e si classificò terzo nella Liga, miglior piazzamento di sempre, dietro a Blaugrana e Real Madrid. Ma soprattutto arrivò a disputare la finale di quell'ultima Coppa delle Coppe della storia: superato in semifinale il Chelsea di Vialli si arrese solo all'ultimo atto a una delle più forti Lazio di sempre che prevalse soltanto nel finale grazie a una rete di Pavel Nedved.

Liga: Eto'o ha militato quattro stagioni nel Maiorca all'inizio degli anni Duemila

Liga: torna il Maiorca

Dalla stagione successiva, con la partenza di Cuper, tentato dalle sirene del Valencia, nulla fu più come prima. Sì, nel 2003 arrivò la vittoria in Copa del Rey, ma tanti furono i campionati terminati nella parte destra della classifica, con un paio di salvezze all'ultimo respiro, fino alla discesa in Segunda al termine della stagione 2012-13, con l'onta, due anni fa dello sprofondo in terza divisione. Toccato il fondo, il miracolo è arrivato per mano di Vicente Moreno, il tecnico scelto dalla nuova proprietà guidata da Robert Sarver, ex proprietario dei Phoenix Suns della NBA, che in 13 mesi ha riportato i baleari nella massima serie.

Il gol di Nedved che spense i sogni del Maiorca nella finale di Coppa delle Coppe

Budimir, il goleador che serviva

L'allenatore valenciano è riuscito a trattenere giocatori chiave, ancora traumatizzati dalla caduta in Segunda B, come l'ivoriano Lago Junior e il difensore Antonio Raillo, fra gli altri, rinforzando la struttura con giocatori esperti, come il centrocampista Salva Sevilla e, a partire da gennaio, la punta Ante Budimir in prestito dal Crotone. Il croato si è rivelato determinante per la promozione del Maiorca: quando lui segnava i baleari non perdevano mai. In totale sono stati 6 i gol di Budimir, con l'ultimo cruciale per dare il via alla remuntada nella finale del playoff contro il Deportivo La Coruña: sconfitti 2-0 all'andata agli uomini di Moreno serviva l'impresa al Son Moix. La forza per crederci è arrivata proprio dal gol del croato al 21': il raddoppio di Sevilla e il sigillo di Prats sono stati solo la logica conseguenza. Il 3-0 che ha riportato il Maiorca nella Liga è stato festeggiato anche fra gli altri da un felicissimo Steve Nash, ex dei Suns e ora nel consiglio del club isolano, e da Rafa Nadal presente sugli spalti che, orgoglioso della squadra della sua isola, ha "tradito" per un giorno il tifo per il suo Real Madrid.