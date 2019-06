Quindici giorni. Tanti ne sono passati dal 9 giugno, sera in cui il Portogallo ha battuto 1-0 l'Olanda nella finale di Nations League. C'è un'immagine di quella partita rimasta impressa nella mente di tutti. Non raffigura una giocata ma un dialogo andato in scena a centrocampo dopo il triplice fischio. A parlare sono Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt , che poco dopo svelerà: "Cristiano mi ha chiesto di venire alla Juventus".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK