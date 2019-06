Con Allegri il potoghese partiva largo a sinistra, nella prossima stagione farà la prima punta. L'obiettivo è quello di battere il record di gol di Gonzalo Higuain.

di Franco Borghese - 24/06/2019 15:40 | aggiornato 24/06/2019 16:05

Dovrebbe godersi giorni di relax assoluto, ma lui non riesce mai a staccare completamente la spina. Non smette mai di allenarsi e di pensare al calcio. Cristiano Ronaldo è così, per questo non sorprende che, mentre è in vacanza con la famiglia su uno yacht, abbia accettato di parlare con il nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Vuole immaginarsi la squadra dell'anno prossimo, CR7, vuole fissare i traguardi che può raggiungere nella prossima stagione.

Il nuovo tecnico bianconero lo ha stuzzicato e stimolato. Con Sarri sono tanti i giocatori offensivi che hanno vissuto la miglior stagione della loro carriera (da Gonzalo Higuain a Dries Mertens fino Eden Hazard), anche per questo Cristiano Ronaldo freme. L'ex allenatore di Napoli e Chelsea vuole avvicinare CR7 alla porta. Farà il centravanti, aiutato dal movimento di palla tipico delle squadre di Sarri che permetterà al lusitano di concretizzare le occasioni create dai compagni.

Sarri ha intenzione di creare una squadra intorno a Cristiano Ronaldo. In attacco Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa giocheranno per servire palloni e mettere il portoghese nelle condizioni migliori per segnare. E di farlo come mai nessuno è riuscito a farlo in Serie A. L'obiettivo è infatti quello di battere il record di gol di Higuain (36 in un unico campionato).

Juventus, Cristiano Ronaldo giocherà centravanti: ne ha parlato con Sarri

La Juventus dovrà valutare come muoversi con Mario Mandzukic (su di lui c'è il Borussia Dortmund, ma ha proposte ricche anche dalla Cina. Più difficile vada alla Lazio), Moise Kean e Gonzalo Higuain. Sarri lo ha detto in conferenza: vuole parlare con i giocatori che hanno maggior peso all'interno dello spogliatoio (a partire ovviamente da Cristiano Ronaldo) per capire in che modo far giocare la squadra. Non si vuole imporre, vuole trovare un punto di incontro. L'idea del tecnico arrivato dal Chelsea però è chiara: il suo tridente tipo è formato da Dybala, Douglas Costa e CR7. Con Bernardeschi in ballottaggio con l'esterno brasiliano.

Negli ultimi 30 metri di campo Sarri vuole dare massima libertà ai talenti in rosa. L'ex allenatore del Napoli è convinto che, specie lì davanti, i giocatori debbano essere messi nelle condizioni di esprimersi al meglio, senza esser ingabbiati tatticamente. Con Allegri, Ronaldo ha sempre (o quasi) giocato largo a sinistra, con Sarri verrà schierato più centralmente. L'idea è di fargli fare quel che più gli piace: gol. Così tanti da strappare il record di Higuain.