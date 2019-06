Nuova punizione in vista per il centrocampista della Roma e l'attaccante della Juventus.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 24/06/2019 10:43 | aggiornato 24/06/2019 13:48

Potrebbero non essere finiti i guai per Nicolò Zaniolo e Moise Kean. Il centrocampista della Roma e l'attaccante della Juventus sono stati puniti dal commissario tecnico dell'Italia Under 21, Gigi Di Biagio, a causa dei numerosi ritardi. L'ultimo, fatale, al risveglio muscolare in programma la mattina del match contro il Belgio. Kean è stato escluso dall'undici titolare, stessa sorte sarebbe toccata a Zaniolo se non fosse stato squalificato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due, che hanno chiesto scusa e sono tornati in gruppo, potrebbero ricevere un'altra punizione dal ct dell'Italia Roberto Mancini, notevolmente indispettito dalle notizie ricevute. Il tecnico degli Azzurri potrebbe infatti decidere di escluderli dai convocati per le prossime partite di qualificazione agli Europei del 2020.

E intanto si viene a sapere che i ragazzi non erano nuovi ad atteggiamenti simili nemmeno in Nazionale maggiore. E ci sarebbero proprio questi comportamenti alla base delle scelte di Mancini che contro Bosnia e Grecia non ha mai utlizzato il classe 1999 e il classe 2000. Zaniolo ha infatti collezionato due tribune mentre Kean una panchina e una tribuna.