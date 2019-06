Lewis e la Freccia d'Argento rappresentano il binomio più forte degli ultimi anni ed in Francia hanno dominato. Leclerc solleva il morale Ferrari, Vettel atteso al riscatto in Austria. La noia ha vinto su tutto.

Il Gran Premio di Francia di Formula 1 è ritornato in scena al Paul Ricard da due stagioni. Già in calendario e sede fissa negli Anni '70, l'impianto ha, nel tempo, subìto diverse modifiche di ammodernamento. Questa edizione 2019 verrà ricordata per caratteristiche di spettacolo ai minimi termini e sorpassi (non) offerti. Sul tracciato usato da alcune squadre nei test invernali, sono evidenti le vie di fuga dalle strisce multicolor, un vero pugno negli occhi per chi guarda le monoposto in azione.

Apparentemente, Lewis Hamilton ha avuto vita facile nel vincere ancora. Il campione in carica ha colto la sua sesta affermazione, per un computo di 79 corse vinte nella massima categoria del motorismo. Merito suo e di una Mercedes davvero a punto. Pure un non altrettanto talentuoso Bottas ha gareggiato “tranquillo”, salendo sul podio con un secondo posto. La W10 è la vettura più in forma della griglia, si porta al limite rischiando il giusto, è affidabile, il team è di livello ed esperto. A loro vanno le luci della ribalta, in un weekend chiaro e scuro per la Ferrari.

Se la bella prestazione dell’astro monegasco Leclerc ha portato prestigio e visibilità a Maranello, Sebastian Vettel ha alimentato dubbi. Di sicuro l’esito - non buono per lui - dopo l’appello posto dalla Rossa ha disturbato il pilota tedesco, che ha visto crollarsi il mondo addosso. Ma Seb lo sapeva, o meglio, avrebbe dovuto immaginarselo. Quando si finisce in tribunale, il verdetto è determinato da tanti fattori. Per lui restano le belle prove di Montreal ed il risultato modesto di ieri. Serve un reset aggiuntivo al numero 5, perché la classifica mondiale sembra compromessa. Parlando di titolo finale, ovviamente. Salvo miracoli, Vettel potrà solo battagliare per il secondo posto. Il punto ottenuto grazie al giro più veloce della gara conferma con sia lui il vero antagonista di Lewis in Formula 1. Ormai, però, è tardi.

Leclerc ha colto un podio con la Ferrari nella Formula 1 del Paul Ricard

Formula 1, Paul Ricard: le pagelle

Hamilton e Mercedes - Promossi

Le Mercedes partono in testa,salutando i rivali nella Formula 1 del Paul Ricard

Lewis non ha bisogno di presentazioni, descrizioni od aiuti: i numeri parlano per lui. L'inglese, dall'alto dei suoi 5 titoli conquistati, vanta 79 vittorie di tappa, sei nel 2019, su otto partenze totali. Nelle domeniche "buie" The Hammer è arrivato secondo, molto vicino al leader di giornata. Il pilota di Stevenage, 34 anni, è una macchina da guerra. Quando c'è da sorpassare, lo fa convito. Se occorre fuggire, compie la missione senza guardare gli specchietti retrovisori. Proprio come ieri.

Un corridore, però, non è nulla senza la giusta tecnologia. Ed ecco la Mercedes W10, la monoposto più veloce ed equilibrata della griglia. Come facciamo a dichiararlo? Semplice: osservate i rendimenti di Valtteri Bottas, seconda guida del team e nuovamente sul podio in Francia. Il finlandese scarso non è, ma il suo talento non è da paragonare a quello di Hamilton. Se parliamo di connazionali, Raikkonen è di un altro pianeta rispetto a Valtteri. Appunto: di un pianete diverso è la Mercedes, che ha in Lewis il marziano della categoria. Questa coppia sta scrivendo la storia. PROMOSSI

Sebastian Vettel - Rimandato

Vettel con la Ferrari ha registrato il giro più veloce nel Gran Premio di Francia della Formula 1

Disturbato, nervoso, ansioso. Ma non lento. Se guardiamo il settimo tempo in qualifica, Vettel sarebbe da valutare in cattiva forma e vena artistica. In gara, invece, Seb ha reagito bene, siglando il giro veloce di tutto il Gran Premio. Non è sufficiente, ma almeno sappiamo che con quel primato la brutta storia canadese è archiviata. Remuginare non serve, perché quando il giudice picchia il martello sul tavolo la faccenda è finita.

Si spera - per lui e per la Ferrari - che già in Austria (terra a lui cara) il tedesco possa giocarsi ciò che vuole: la vittoria. Presentarsi al Red Bull Ring con la mente sgombra e priva di calcoli da fare potrebbe aiutare Vettel, che ha il potenziale per risollevare un inizio di stagione complicato. Il terzo posto di Leclerc - bravissimo il monegasco - dice che la Rossa c'è, magari non come le Frecce d'Argento - ma c'è e si vede. Vedremo, appunto, se il quattro volte campione lancerà il guanto di sfida al rivale Hamilton. Noi ne siamo certi. RIMANDATO

Formula 1 - Bocciata

Proprio non ci siamo. Quando ci sono sorpassi e bagarre, intervengono i marshall e la tensione si ammoscia. Se tutto fila "liscio e normale" non se la fila nessuno. Insomma, che identità ha questa Formula 1? Ormai lo show è diventato un mix tra gare d'accelerazione e contravvenzioni da circolazione urbana. Chi meglio parte, scappa e non resta che chiamare "Chi l'ha visto?". Altrimenti, al minimo contatto (anche meno) o momento adrenalinico, ecco arrivare punizioni, multe, avvertimenti ed ammende.

Vi è piaciuto vedere la marcia solitaria di Hamilton al Paul Ricard? Magari sì, se siete tifosi sfegatati di Lewis. Diversamente, il pubblico presente stesso pensava ad altro: chi leggeva, chi grigliava carne, chi passeggiava nelle colline adiacenti al circuito. Dalla TV pure peggio: i cronisti devono compiere miracoli per intrattenere gli appassionati. Perché, guardare un Gran Premio intero, dal primo all'ultimo giro è giustificabile da un solo ingrediente: la passione. Oppure, non si ha di meglio da fare. Spettacolo zero, imprevedibilità meno. Categoria BOCCIATA

Formula 1, Gran Premio di Francia: il sorriso bianco perla di Ricciardo è meno smagliante del solito

Daniel Ricciardo ride, ma la penalizzazione patita in Francia ha rovinato la sua gara di Formula 1

Peccato per Daniel Ricciardo, quest’anno l’ombra del radioso e solare corridore che ricordiamo. Il sorriso sfoggiato dall’australiano è sempre lo stesso, ma il piatto dei piazzamenti piange. Il tentativo di sorpasso su Norris e Raikkonen gli sono valsi una doppia penalizzazione, in un ordine d’arrivo trasformatosi da settimo ad undicesimo. É anche vero che, almeno lui, ci abbia provato. Per il resto, noia profonda.

L'ultimo podio calcato dal portacolori Ricciardo risale allo scorso anno, coi vestiti scuri ma competitivi della Red Bull. Due vittorie nel 2018 per Daniel, che sembrano preistoria. Il passaggio in Renault non è stato indolore per lui, che naviga spesso e malvolentieri fuori dalla zona punti. Sicuramente, la R.S.19 non è un fulmine di guerra, ed il corridore ne risente. I sorrisi esibiti nel paddock del Paul Ricard erano amari, perché la doppia punizione gli ha impedito di muovere la classifica. Per il ragazzo di Perth, dentatura perfetta ma fuori dal parco chiuso dei migliori.

I cartelli del Paul Ricard veri souvenir da portare a casa

A dire il vero - e si è notato - le tribune e le colline del Paul Ricard non esplodevano dalla folla presente. Il calo di affluenza rispetto allo scorso anno è stato registrato dal bigliettaio, che hc contato meno ticket strappati rispetto a quanto fatto nel 2018. Oltretutto, in Francia non vantano - attualmente - un vero idolo ed asso del volante. Poco male, l'invasione di pista a Gran Premio concluso è stata fatta, ed alcuni tifosi hanno letteralmente divelto i cartelli segnaletici dal tracciato.

Riferimenti in metri utili per il punto di staccata e direzione curve hanno rappresentato il ricordo per gli appassionati, che potranno raccontare agli amici di essere stati in prima linea durante una gara della Formula 1. In mancanza d'altro e con una noia soporifera, rimediare un oggetto o un diversivo ha tenuto attivi e svegli i più fantasiosi visti in Francia. Collezionisti o o ladri?

Le vie di fuga multicolor del Paul Ricard aiutano i piloti? No, li confondono!

Red Bull in azione nel Gran Premio di Francia della Formula 1

L'idea degli ingegneri era semplice e doppia: colorando con strisce di varie tinte le vie di fuga della pista, garantisce evidenti vantaggi. Quando una vettura esce dalla carreggiata, la vernice grassa e spessa - dall'alta capacità di grip - favorisce la frenata e l'arresto delle monoposto. Benissimo, ma a noi non è sembrato. Gli stessi piloti avevano confermato questa impressione lo scorso anno, dicendo che lo spazio di arresto del Paul Ricard sia uguale agli altri circuiti del mondiale.

Stando seduti nella monoposto - sempre secondo gli ingegneri - è più facile ed immediato riconoscere le curve e le traiettorie della pista. Impressione errata, perché gli ideatori dei colori non hanno mai guidato una Formula 1: ad alte velocità, tutti i colori hanno, in primis, confuso i corridori, che hanno dovuto abituarsi di turno in turno. Meglio i muretti di Montecarlo ed i prati verdi del Reb Bull Ring, prossima tappa iridata.