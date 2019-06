Non riesce l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Vana anche la raccolta fondi avviata in città dal sindaco Landella. Il Foggia ripartirà dalla D.

di Luca Guerra - 24/06/2019 21:04 | aggiornato 24/06/2019 21:13

Nemmeno il tentativo di cessione al prezzo simbolico di un euro approntato dai patron Fedele e Franco Sannella è stato utile per permettere al Foggia di iscriversi al campionato di Serie C. Dopo Albissola, Lucchese e Siracusa anche i rossoneri pugliesi sono stati costretti ad abdicare, ancor prima della deadline fissata per la mezzanotte.

Il Foggia aveva assoluta necessità di chiudere il bilancio di questa stagione e di permettere che il passaggio di quote avvenisse il prima possibile. Per questo era sceso in campo anche il sindaco Franco Landella, che aveva avviato una raccolta fondi destinata all'imprenditoria locale nel disperato tentativo di permettere alla squadra di giocare nella categoria nella quale era retrocessa a causa del terzultimo posto nella Serie B 2018/2019.

L'ottimismo presente nel capoluogo dauno fino alla mattinata di lunedì 24 giugno si è lentamente trasformato in pessimismo e rassegnazione. Gli incontri del primo cittadino con le forze imprenditoriali locali non hanno infatti generato gli effetti sperati, e la parola non mantenuta da alcuni privati che avevano garantito la loro disponibilità ha spento le speranze di una squadra che solo nel 2017 aveva festeggiato il ritorno in Serie B. Countdown terminato, con la peggiore sentenza possibile.

Foggia, una panoramica dello Zaccheria prima del derby contro il Bari ad aprile 2018

Serie C, il Foggia non ce la fa: ripartirà dalla Serie D

Si chiude nel peggiore dei modi un bimestre da dimenticare per il sodalizio rossonero, che aveva vissuto un maggio in trincea nel tentativo di giocare i playout e aveva dovuto assistere alla revisione della classifica di Serie B dopo la riduzione della penalizzazione comminata al Palermo, che aveva rispedito Iemmello e compagni in terzultima posizione. La storia si ripete a sette anni dall'ultima volta: già nel 2012 il club era stato costretto a ripartire dalla Serie D per ragioni economiche con la denominazione di Associazione Calcistica Dilettantistica Foggia Calcio, prima di riacquistare il marchio dell'Unione Sportiva Foggia nel 2015. Per una piazza che negli anni '90 aveva anche frequentato per quattro anni la Serie A, ora ci sarà da preparare la ripartenza dai campi della D.