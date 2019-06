Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida del Manuzzi tra francesi e rumeni, che avanzano a braccetto in semifinale al termine di una gara con poche emozioni: gli azzurrini di Gigi Di Biagio sono fuori.

di Simone Cola - 24/06/2019 23:01 | aggiornato 24/06/2019 23:10

L'Italia di Gigi Di Biagio è fuori dall'Europeo Under 21, torneo in cui tutti riponevano enormi aspettative: fatale per gli azzurrini il gol di Bielik che ha sancito la sconfitta contro la Polonia e il prevedibile pareggio tra Francia e Romania, che nell'ultima gara del gruppo C scendono in campo con la consapevolezza che un punto a testa permetterebbe a entrambe di accedere alle semifinali. Finisce come in tanti immaginavano, con uno 0-0 che segna la fine dell'Under di Di Biagio: ci sarà modo di riflettere sui colpevoli, certo è che anche la formula della manifestazione forse meriterebbe di essere rivista.

Nella prima frazione di gioco Francia e Romania partono decisamente convinte: i Bleus di Ripoll inizialmente tengono bene il campo, provando qualche affondo specialmente sulla sinistra con il figlio d'arte Thuram, ma poi finiscono per arretrare il proprio raggio d'azione lasciando spazio alle iniziative dei rumeni ispirati da un Hagi particolarmente in partita. I ragazzi di Radoi si fanno vivi con Coman, chiuso a fatica da Amian, e poi con un insidioso colpo di testa di Nedelcu, bravo a raccogliere al volo una respinta su corner di Bernardoni e a scavalcarlo senza però riuscire a centrare la porta.

C'è spazio anche per le proteste rumene nei confronti dell'arbitro quando, su un bel lancio di Hagi, Cicaldau viene fermato in modo sospetto da Amian: il difensore francese sembra intervenire troppo energicamente sull'avversario e finisce anche con il colpire il pallone con la mano, ma il direttore di gara ritiene il contatto non falloso e l'intervento non volontario e lascia correre. Le squadre vanno all'intervallo senza che succeda altro, ma è senza dubbio la Romania a mostrare maggiore convinzione nella ricerca del gol che romperebbe gli equilibri.

Nel secondo tempo è invece la Francia a partire con grande convinzione: al 53esimo una fuga sulla fascia destra di Amian - bravo a spingere, meno a coprire - porta a un cross rasoterra che pesca Ntcham appena fuori area, ma il doppio tiro del giocatore classe 1996 del Celtic viene prima respinto da un difensore e poi finisce ampiamente a lato. Sparito dal campo Hagi, mai in partita Puscas, la Romania sembra accontentarsi del pari che le permetterebbe di accedere alle semifinali con il primo posto in classifica.

Al 67esimo brividi su un improvviso lancio di Hagi che da centrocampo trova Puscas a tu per tu con Bernardoni, una fiammata che l'attaccante del Palermo però non sfrutta controllando male il pallone e finendo per essere bloccato dal portiere transalpino. I ritmi blandi della gara vengono scossi ancora al 78esimo quando su un cross dalla destra Rus sfiora il pallone che poi viene deviato di testa da Tousart, con il capitano della Francia che sfiora l'incredibile autogol. Negli ultimi minuti girandola di sostituzioni e poche emozioni: in pieno recupero ci prova Guendouzi senza troppa convinzione, il suo tiro finisce alto, ma è evidente come nessuno intenda rischiare senza motivo l'eliminazione. Al Manuzzi finisce 0-0, l'Italia è fuori dall'Europeo Under 21.

Il gruppo C si completa con Croazia-Inghilterra, sfida tra due delle più grandi delusioni del torneo insieme ai padroni di casa dell'Italia: ferme entrambe a zero punti, le due squadre danno vita a una gara bella e vibrante, che vede gli inglesi tre volte in vantaggio e per tre volte ripresi. Apre le danze Nelson su rigore all'11esimo, pari di Brekalo al 39esimo su assist di Moro, quindi nella ripresa arrivano le reti di Maddison, Vlasic, Kenny e ancora Brekalo che sigla il definitivo 3-3.