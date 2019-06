Eto'o consiglia il Barcellona a Salah

Nonostante la recente vittoria della Champions League, il camerunese è convinto che al giocatore del Liverpool serva un ulteriore step.

24/06/2019

Ha appena vinto una Champions League con il Liverpool da protagonista, è stato considerato uno degli uomini più influenti de pianeta, ha vinto due volte il premio come miglior giocatore africano ed è tra i principali candidati per aggiudicarsi la prossima edizione del Pallone d'Oro europeo. Ha arricchito parecchio il suo curriculum, Mohamed Salah, da quando ha lasciato la Roma per trasferirsi in Premier League, ad Anfield Road.

L'attaccante egiziano è diventato una vera e propria icona del calcio africano, ma a giudizio di qualcuno, può fare ancora un ulteriore salto di qualità. E se questo qualcuno è una leggenda del continente nero come Samuel Eto'o, allora è lecito aspettarsi che Salah possa prendere in considerazione le sue parole.

L'ex attaccante, tra le altre dell'Inter, ha speso parole d'elogio per il giocatore del Liverpool, consigliandogli però di prendere in considerazione altre vie per il suo futuro:

Salah ha tutto per essere tra i migliori al mondo. Se avrà la possibilità di giocare nel miglior campionato del mondo, che è quello spagnolo, deve firmare per il Barcellona.

Un consiglio un po' a sorpresa, quello dato in un'intervista rilasciata alla BBC da parte di Samuel Eto'o, anche perché oltre a essere un ex calciatore del Barcellona, il camerunese ha avuto pure un'esperienza nel Real Madrid:

Il Real mi ha dato l'opportunità di lasciare l'Africa, ma conosco lo stile del Barcellona e penso che sarebbe migliore per lui.

La leggenda del calcio africano (che di premi come migliore giocatore del suo continente ne ha vinti quattro, un record che condivide con Yaya Touré), ha voluto quindi mandare un messaggio alla stella dell'Egitto, impegnata in questo momento nella Coppa d'Africa 2019.

A suo giudizio può ancora compiere un passo in avanti nella sua carriera. Anche se ha appena vinto una Champions League da protagonista, anche se è stato definito uno degli uomini più influenti del pianeta. Andare al Barcellona potrebbe renderlo ancora più importante. Forse il migliore. Almeno secondo Eto'o.