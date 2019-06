Da parte del governo svedese, vorrei fare le congratulazioni a Milano e Cortina per l’assegnazione dei Giochi. Come sapete, vi abbiamo battuto nel calcio non tanto tempo fa, ma voi avete battuto noi questa volta. Congratulazioni, avrete dei Giochi bellissimi

Poco dopo l’annuncio del presidente del CIO, Thomas Bach, ha parlato Peter Eriksson, Ministro della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, che ha tirato in ballo Italia-Svezia del 13 novembre 2017, match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2018 che ha visto gli Azzurri pareggiare 0-0 (dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata) e mancare l'accesso alla kermesse iridata a 60 anni dall'ultima volta.

