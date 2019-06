La Pulce ha stravinto in Europa ma fa fatica a guidare la Seleccion, El Mudo si è imposto in Sudamerica ed è amatissimo dai suoi connazionali. Il 24 giugno li accomuna.

Due generazioni diverse che per un breve frangente si sono anche incontrate sul palcoscenico della Nazionale. Sono anche due modi opposti di intendere il calcio, uno totalmente sudamericano e l'altro costruito a immagine e somiglianza delle esigenze europee, quelle nuove del Barcellona che ha cambiato la concezione del giro palla. Lionel Messi e Juan Roman Riquelme: così distanti, così vicini. Nati entrambi il 24 giugno, a 9 anni di distanza, pochi rispetto alle differenze viste in campo.

La Pulce è tra i calciatori più forti di tutti i tempi, è diventato l'immagine di un club con cui ha vinto tutto. L'epopea di Guardiola ha sopraelevato il talento di Messi, 5 volte Pallone d'Oro e con una bacheca di trofei sconfinata. È il talento sudamericano applicato al calcio europeo, con la bellezza del gioco che si sposa con la necessità di vincere, anche da solo, in una perfezione quasi robotica, ricercata e raggiunta a La Masia. Una caratteristica che, di fatto, lo pone al polo opposto di come intendono il calcio nel suo Paese.

L'Argentina ha come priorità quella di divertirsi, poi viene la vittoria. Non hanno mai visto Messi giocare in una squadra del proprio campionato, se non nelle giovanili del Newell's Old Boys prima di partire per la Catalogna. Riquelme sì. Riquelme l'hanno visto eccome. Prima di andare in Spagna, ha legato il suo nome alla storia del Boca Juniors, di cui è diventato uno degli esponenti più rappresentativi insieme a Martin Palermo. Una specie di mito post-Maradona, al punto da essere amato trasversalmente ed essere indicato come trascinatore della Nazionale.

Messi e Riquelme, qui con Tevez e Aimar: stessa data di nascita, destini opposti in Argentina

Messi e Riquelme: stessa data di nascita, impatto diverso sull'Argentina

Eppure lo strapotere di Messi dovrebbe essere talmente netto da superare qualsiasi tipo di concorrenza. Il paragone con Maradona è il più obiettivo sul piano del talento applicato ai risultati, ma per il popolo calcistico argentino c'è differenza tra il vincere ripetutamente all'estero e sollevare un trofeo davanti agli occhi dei propri connazionali. C'è differenza, quindi, tra Messi e Maradona, tra Messi e Riquelme, ma anche tra Messi e tanti altri che non hanno lasciato i tifosi dell'Albiceleste con uno storico punto interrogativo: se è il più forte di tutti, perché l'Argentina non vince un trofeo dal 1993?

Messi nell'ultima finale di Copa America: altra vittoria del Cile, altra sconfitta dell'Argentina

Messi patrimonio del Barcellona, ma all'Argentina non basta

Andato via da Rosario a 13 anni, la vita calcistica di Messi si è svolta interamente a Barcellona, dove è cresciuto e ha vinto di tutto. Dalle Champions League alle Liga, passando per il Mondiale per Club e gli altri premi individuali che l'hanno reso un recordman della storia blaugrana.

Un palmarès con pochi eguali, ma che non fa particolare effetto in Argentina. Nel suo Paese, il modo per scalare la vetta è vincere un trofeo con la Nazionale: l'opportunità della Copa America in Brasile assume un'importanza capitale, la stessa del Mondiale sfumato nel 2014 o delle due sconfitte ai rigori contro il Cile nel 2015 e nel 2016. Nelle ultime occasioni, La Pulce non ha saputo imporsi e per gli argentini è emerso un sentimento che in Europa sembra un'eresia: Messi sparisce quando conta.

Con troppi secondi posti in Nazionale e mai una presenza in campionato, il caloroso ed esigente pubblico argentino non ha tastato con mano l'effetto del numero 10 del Barcellona, ritenuto troppo europeo e troppo distante dalla propria concezione calcistica. L'unica squadra controcorrente è il Newell's, che rivendica le origini di Messi. Per il resto dell'Argentina è un calciatore fortissimo, ma nessuno l'ha mai visto dominare per il proprio club o per la Nazionale.

Le differenze tra il Messi del Barcellona e quello dell'Argentina

Riquelme simbolo del Boca, ma non solo

In Argentina, invece, ha avuto più successo Riquelme. La responsabilità di indossare la 10 del Boca Juniors avrebbe potuto spaccare il pubblico in un "odi et amo" subordinato al club di appartenenza: nessun tifoso del River Plate, ad esempio, l'avrebbe applaudito su un campo di calcio. Perfino sua madre, tifosissima del Boca, ha avuto una forte influenza sulla sua carriera:

Se avessi indossato la maglia del River, mia madre non sarebbe mai venuta a vedermi giocare.

Il suo talento, però, l'ha reso prima un idolo della Bombonera, poi un trascinatore della Nazionale. Anche per lui è arrivato un secondo posto in Copa America nel 2007, ma ha anche trascinato l'Under 20 alla vittoria del campionato sudamericano e del Mondiale, entrambi nel 1997. Infine, l'ultimo trionfo: medaglia d'oro a Pechino 2008 da fuori quota ed esempio per i suoi compagni di squadra più giovani.

In Europa, Riquelme non ha avuto la stessa sorte di Messi. El Mudo, chiamato così per il suo essere taciturno, è arrivato a Barcellona prima della Pulce, giocando al Camp Nou solo nella stagione 2002/2003: il suo rapporto con Van Gaal è teso e distaccato, l'olandese lo fa giocare esterno senza permettergli di esprimersi come vorrebbe. Serve il trasferimento al Villarreal per cambiare le carte in tavola: il Madrigal sogna la finale di Champions League 2005/2006 con i suoi colpi, ma proprio un suo errore su calcio di rigore nega quantomeno i supplementari contro l'Arsenal in semifinale.

Probabilmente, anche questo episodio ha contribuito a rendere più romantica la sua figura. Ha provato il grande salto in Europa dopo aver vinto 5 campionati, 2 Copa Libertadores e una Coppa Intercontinentale con il Boca Juniors, ma non è riuscito a trionfare al di là dell'oceano. È tornato, ancora agli xeneizes, per vincere una terza Libertadores nel 2007 e per regalare un momento iconico. Nel 2014 il River Plate vince il Superclasico, ma la sua punizione entra nell'immaginario collettivo del club. L'ultimo grande canto prima di una parentesi all'Argentinos Juniors, ma per i tifosi del Boca è stata la fine di un'era, riassunta da un motto ormai storico:

Abrazame hasta que vuelva Roman.

Messi può farsi amare come Riquelme?

La faticosa qualificazione dell'Argentina ai quarti della Copa America ha riportato entusiasmo tra tifosi e giocatori, che adesso vogliono ripartire da zero e pensare partita per partita. Messi vuole vincere per i suoi compagni di squadra e per il pubblico, i suoi compagni di squadra e il pubblico vogliono vincere per Messi.

La Pulce ha avuto una seconda occasione dopo il 2014: legare indissolubilmente il suo nome alla Nazionale, vincendo un trofeo in Brasile. Il Mondiale di 5 anni fa è finito nella bacheca della Germania, la Copa America può avere un esito diverso, soprattutto con la Seleçao priva di Neymar. Servirà un Messi formato Barcellona, a differenza di quello visto nelle finali contro il Cile. Solo così, gli argentini potranno amarlo quanto Riquelme e gli altri idoli con la maglia albiceleste.