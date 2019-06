Fuochi d’artificio nello sprint femminile ai Campionati nazionali giamaicani di Kingston con i risultati straordinari di Elaine Thompson e Shelly Ann Fraser.

24/06/2019

Elaine Thompson e Shelly Ann Fraser Pryce, co-detentrici del record giamaicano con 10”70 e vincitrici di un totale di otto medaglie d’oro olimpiche e mondiali nelle loro carriere, si sono avvicinate alle loro migliori prestazioni nella finale dei 100 metri correndo con lo stesso tempo di 10”73. Thompson si è aggiudicata il quarto titolo consecutivo precedendo l’amica e compagna di allenamenti Fraser Pryce per appena tre millesimi di secondo. Thompson ha vinto il terzo confronto diretto disputato nell’ambito dei Campionati nazionali. E’ stata la prima gara della storia nella quale due sprinter sono scese al di sotto dei 10”75. Erano due anni che non si correva così velocemente a livello mondiale. Allora la stessa Thompson conquistò il titolo giamaicano in 10”71.

Entrambe hanno fatto meglio della precedente migliore prestazione mondiale dell’anno detenuta dalla diciannovenne statunitense Sha’Carri Richardson, vincitrice ai Campionati NCAA in 10”75. Soltanto nel 2009 tre velociste avevano corso in 10”75 o più velocemente nella stessa stagione.

Fraser Pryce e Richardson si affronteranno settimana prossima sui 100 metri al Prefontaine Classic di Stanford, tappa americana della IAAF Diamond League.

Ha stupito anche la sedicenne Bianca Williams, che ha migliorato di quattro centesimi di secondo il record mondiale under 18 detenuto dalla statunitense Candace Hill con un formidabile 10”94 dopo aver migliorato il primato giamaicano juniores in semifinale con 11”01. Williams, allenata dall’ex grande campione di Trinidad and Tobago Ato Boldon, è diventata la seconda velocista under 18 a scendere sotto gli 11 secondi. Jonielle Smith si è classificata quarta in 11”04 precedendo Nataliah Whyte (11”09).

Thompson fa il bis vincendo anche i 200 metri

Thompson e Fraser Pryce sono tornate in pista per i 200 metri. Anche sulla distanza più lunga Thompson si è imposta sulla compagna di allenamenti del MVP Track Club Fraser Pryce per 22 centesimi di secondo in un eccellente 22”00 con vento leggermente contrario di -0.2 m/s, migliore prestazione mondiale dell’anno. Shillonie Calvert Powell si è classificata terza in 22”96. Con il 22”22 di Kingston Fraser Pryce ha stabilito il suo miglior tempo dalla vittoria ai Mondiali di Mosca 2013.

Thompson e Fraser Pryce sono pronte a sbarcare nei prossimi giorni a Lignano Sabbiadoro, che ospiterà il team giamaicano per la quattordicesima estate consecutiva all’Hotel tra i Pini. Le due star caraibiche saranno ospiti d’onore del prossimo Meeting Sport e Solidarietà in programma a Lignano il prossimo 9 Luglio allo Stadio Teghil. Nel team MVP guidato da coach Steven Francis che preparerà i prossimi Mondiali di Doha nella località friulana ci saranno anche Shericka Jackson, Ronald Levy, Stephanie Ann McPherson, Janieve Russell e Julian Forte.

Elaine Thompson:

Ho avuto problemi ai tendini. Non è stato facile. Non sono ancora al 100% ma tornare a vincere il titolo nazionale mi infonde molta fiducia. Non sono sorpresa anche se la partenza non è stata delle migliori. Sto lavorando molto su quest’aspetto. Ho corso molto facilmente in 10”89 a Roma e il 10”73 di questo fine settimana dimostra che sto tornando ai massimi livelli più velocemente di quanto mi aspettassi, ma ci sono ancora molti margini per migliorare

Shelly Ann Fraser Pryce:

L’ultima parte della gara non è stata perfetta ma non sono ancora al massimo della forma dal punto agonistico. Sono contenta di aver avvicinato il mio personale e non vedo l’ora di poter rappresentare la Giamaica nel mio sesto Campionato del Mondo: Tornare a questi livelli a 32 anni e dopo essere diventata mamma va oltre le mie aspettative. Sui 200 metri ho corso bene. Congratulazioni a Elaine

Yohan Blake vince i 100 metri maschili in 9”96

Il campione mondiale dei 100 metri di Daegu 2011 Yohan Blake ha vinto la finale dei 100 metri maschili in 9”96 migliorando il precedente record stagionale di due centesimi di secondo. Il campione nazionale in carica del 2018 Tyquendo Tracey si è classificato secondo in 10”00 precedendo di quattro centesimi di secondo Rasheed Dwyer.

Dwyer si è preso la rivincita vincendo i 200 metri in 20”23 per quattro centesimi di secondo su Blake, mentre Andre Ewers ha completato il terzetto che parteciperà ai Mondiali di Doha con il terzo posto in 20”48.

La medaglia di bronzo olimpica di Rio de Janeiro 2016 dei 400 metri Shericka Jackson ha vinto il suo terzo titolo giamaicano sul giro di pista migliorando il record personale per cinque centesimi di secondo con 49”78. Alle spalle di Jackson hanno prenotato il posto per i Mondiali Anastasya Le Roi e Stephanie Ann McPherson, seconda e terza rispettivamente in 50”94 e in 51”01.

Il campione del Commonwealth Ronald Levy ha conquistato il successo nei 110 ostacoli in 13”23 precedendo il vice campione mondiale under 20 Orlando Bennett (13”27) e Andrew Riley (13”33).

Demish Gaye (sesto ai Mondiali di Londra 2017) ha conquistato il suo primo titolo giamaicano sui 400 metri stabilendo il suo record stagionale con 44”83. Gli altri posti nella squadra per i Mondiali di Doha sono stati assegnati a Terry Thomas (45”47) e a Javon Francis (45”60).

La grande sorpresa è arrivata da Rushell Clayton, che si è imposta sui 400 ostacoli femminili con il record personale di 54”73 precedendo la vice campionessa mondiale under 20 Shiann Salmon (personale migliorato di 15 centesimi di secondo con 55”39) e Rhonda Whyte (55”41). Le grandi favorite Janieve Russell e Ristananna Tracey si sono classificate rispettivamente quarta e quinta.

Kemar Mowatt si è aggiudicato i 400 ostacoli maschili in 48”70 stabilendo la quinta migliore prestazione mondiale dell’anno.

Shanieka Ricketts ha stabilito la terza migliore prestazione mondiale dell’anno nel salto triplo con 14.73m precedendo la campionessa del Commonwealth 2018 Kimberly Williams (14.39m).

Il vincitore della tappa della Diamond League Tajay Gayle si è confermato a grandi livelli vincendo il salto in lungo maschile con 8.24m.

Grande sorpresa nel lancio del disco dove Travis Smickle si è imposto con la misura di 64.50m battendo Fedrick Dacres (63.49m). Dacres ha recentemente realizzato il record del Commonwealth del disco con 70.78m in occasione della vittoria nella tappa della Diamond League di Rabat.

Clive Pullen è stato l’unico a superare la barriera dei 17 metri nel salto triplo maschile con 17.02 con vento a favore di 4.6 m/s precedendo il vice campione NCAA Jordan Scott (16.77m). Gli altri titoli più interessanti sono andati a Tissanna Hicking nel salto in lungo femminile con 6.78m, a Danniell Thomas Dodd nel getto del peso femminile con 18.52m, a O’Dayne Richards nel getto del peso maschile con 19.93m, a Natoya Goule negli 800 metri femminili in 1’59”50 e a Shadae Lawrence nel disco femminile con 61.41m.

Altri risultati dal mondo, Kuortane: Magnus Kirt migliora il mondiale stagionale nel giavellotto con 90.61m

Magnus Kirt ha confermato il suo eccellente momento di forma stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno nel lancio del giavellotto con l’eccellente misura di 90.61m. L’atleta estone ha preceduto Oliver Helander (86.93m) e Andreas Hofmann (82.82m). La cinese Lyu Shiying ha realizzato la misura di 63.70m nel giavellotto femminile. Karolina Koleczek ha corso i 100 ostacoli in 12”67 con vento troppo generoso di +4.0 m/s. Il britannico Nick Miller si è imposto nel lancio del martello con la misura di 75.90m.

Barshim torna con 2.27m a Sopot

Il campione mondiale e primatista asiatico del salto in alto Mutaz Essa Barshim è tornato a gareggiare a Sopot vicino a Danzica saltando l’incoraggiante misura di 2.27m ad un anno dal brutto infortunio subito durante un tentativo di battere il record del mondo di 2.46m al Memorial Gyulai di Szekehsfehrvar. Il “fuscello” del Qatar ha tentato una prova a 2.30m e una a 2.33m.

Gli altri risultati più interessanti del meeting della località balneare affacciata sul Mar Baltico sono stati il 21.12m del campione europeo Michal Haratyk nel getto del peso maschile, l’82.33m del polacco Marcin Krukowski nel giavellotto maschile, il buon 1’59”90 della cubana Rose Mary Almanza sugli 800 metri femminili e il 20”53 del canadese Brandon Rodney sui 200 metri.

Sempre in Polonia il messicano Edgar Rivera si è imposto nel meeting di salto in alto di Opole con 2.24m con la stessa misura del portoricano Luis Castro.

Record europeo under 18 del diciassettenne Max Burgin sugli 800 metri a Bedford

Il diciassettenne britannico Max Burgin ha stabilito il record europeo under 18 degli 800 metri con un eccellente 1’45”36 correndo tutta la gara in testa in occasione dei Campionati inglesi under 20 di Bedford. La prestazione di Burgin si inserisce al secondo posto delle liste europee all-time under 20 alle spalle del russo Yuriy Borzakovskiy e nella top 10 a livello mondiale. Ottimo anche l’1’46”31 del secondo classificato Ben Pattison.

Gli altri risultati più significativi dei Campionati britannici giovanili sono stati il 23”26 del bronzo mondiale under 20 Kristal Awuah sui 200 metri femminili, l’1.92m di Morgan Lake nel salto in alto, il 70.46m del campione del mondo under 20 del lancio del martello Jake Norrie, il 5.55m di Adam Hague nel salto con l’asta maschile e il 46”34 di Cameron Chalmers sui 400 metri.

Ancora in luce il fenomeno Boling ai Campionati USA juniores

Il fenomenale velocista bianco Matthew Boling ha vinto il titolo statunitense under 20 sui 100 metri in 10”20 con vento a favore di +2.3 m/s a Miramar. Brandee Presley ha fermato il cronometro in 11”19 sui 100 metri femminili davanti a Thelma Davies (11”24).

La Germania vince il Berlin fliegt

Il team tedesco ha vinto il tradizionale incontro internazionale di street athletics “Berlin fliegt” disputato nell’area dell’ex aeroporto Tempelhof. La Germania ha totalizzato 24 punti precedendo la Gran Bretagna (23 punti), gli Stati Uniti (15 punti) e la Cina (12 punti). Il gigantesco sprinter britannico Harry Aikinees Aryeetey si è aggiudicato i 100 metri in 10”11 precedendo di tre centesimi di secondo il figlio d’arte statunitense Cameron Burrell. Successo cinese sui 100 metri femminili di Ge Manqui in 11”17. La campionessa europea di Berlino 2018 Malaika Mihambo ha realizzato un ottimo 6.89m nel salto in lungo superando la quattro volte iridata Brittney Reese (6.68m).

Buon ritorno di Pamela Duktiewicz a Zeulenroda

La tedesca Pamela Duktiewicz (bronzo mondiale a Londra 2017) è tornata da un periodo di stop causato da un infortunio con un incoraggiante 12”91 sui 100 ostacoli al meeting di Zeulenroda in Germania. Le gare di lancio del disco sono state vinte da Kristin Pudenz con 63.01m in campo femminile e dal sudafricano Victor Hogan con 62.01m.