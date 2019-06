Sì, perché di offerte per ricoprire il ruolo di direttore tecnico ne ha eccome. Lo ha detto lo stesso ex capitano giallorosso: "Mi hanno cercato diverse squadre italiane, una proprio questa mattina". Tra le corteggiatrici c'è sicuramente la Sampdoria di Massimo Ferrero, grande tifoso romanista. Ma di proposte Totti ne sta ricevendo anche ora, una addirittura per tornare a giocare.

