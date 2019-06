Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal. Già oggi abbiamo raggiunto qualcosa d'importante, sono al 200% con la testa rivolta al Senegal. Come me la pensano 15milioni di senegalesi. Sono rilassato, voglio concentrarmi sulla Coppa d'Africa e poi tornare a Napoli e vedere cosa succede

Molti parlano di me, ma io penso solo al Senegal perché questo è il mio obiettivo e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Se resterò a Napoli ? Non lo so, credo di sì

