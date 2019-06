Nella corsa al centrale turco si inseriscono prepotentemente i bavaresi: rossoneri scavalcati. Duello anche per Vignato, trequartista classe 2000 del Chievo.

di Redazione Fox Sports - 24/06/2019 15:53 | aggiornato 24/06/2019 15:58

Il Milan non è più in pole per Ozan Kabak. Sul centrale turco classe 2000 è infatti piombato propotentemente il Bayern Monaco, che secondo la Bild sarebbe arrivato ad offire allo Stoccarda i 15 milioni di euro della clausola rescissoria.

Attualmente il club bavarese è il favorito per acquistare il promettente difensore 19enne, capace di collezionare 34 presenze e 3 gol nell'ultima stagione con lo Stoccarda. I rossoneri non hanno intenzione di partecipare ad aste ed è quindi probabile che cambino pista.

Ma quello per Kabak non è l'unico duello di mercato tra Milan e Bayern. I due club sono entrambi interessati anche a Emanuel Vignato, trequartista del 2000 in forza al Chievo appena retrocesso. Il ragazzo, che compirà 19 anni il 24 agosto e viene valutato 10 milioni, vorrebbe rimanere in Italia e non tresferirsi all'estero.