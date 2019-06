Guardiola ha individuato nel difensore del Leicester e punto fermo dell'Inghilterra il sostituto ideale di Kompany: offerti quasi 80 milioni di sterline. Firma in settimana.

Il Manchester City è pronto a firmare l'assegno più caro del mondo per un difensore. La squadra allenata da Pep Guardiola ha infatti presentato un'offerta da 80 milioni di sterline, pari a quasi 90 milioni di euro, per il difensore del Leicester Harry Maguire. Lo assicura il Mirror. Il 26enne inglese, già cercato dal Manchester United, dovrebbe essere il primo rinforzo di lusso per i Citizens nel calciomercato estivo 2019.

Maguire ha firmato con il Leicester un contratto quinquennale nello scorso settembre e al Manchester City percepirà uno stipendio vicino alle 280mila sterline a settimana. Il difensore, spiegano in Inghilterra, avrebbe confidato ai suoi amici di aver ricevuto un'offerta "irrinunciabile". Classe 1993, il centrale della nazionale inglese ha totalizzato 32 presenze tra Premier League e coppe nella stagione 2018/2019 e ora si sente pronto al grande salto.

Nei piani di Pep Guardiola, Maguire - 20 presenze con la maglia della nazionale inglese - è il sostituto ideale di Vincent Kompany, che dopo 11 anni e 265 partite in Premier League ha deciso di lasciare l'Inghilterra e il Manchester City per tornare all'Anderlecht e assumere il ruolo di giocatore-allenatore. Forte fisicamente (alto 194 cm per 92 chili) e molto pericoloso di testa, il difensore del Leicester nell'ultimo campionato ha realizzato tre reti.

L'arrivo di Maguire permetterebbe al Manchester City di superare in un derby di calciomercato lo United di Solskjaer, che aveva messo sul tavolo un'offerta di 55 milioni di sterline, pari a circa 60 milioni di euro. Proposta ritenuta insufficiente dal manager del Leicester Brendan Rodgers, che avrebbe avallato la cessione del pilastro della sua difesa.

Maguire potrebbe diventare un tesserato del Manchester City già nel corso di questa settimana. Se confermate, le cifre dell'affare farebbero del centrale 26enne il difensore più caro al mondo. Un traguardo oggi detenuto da Virgil van Dijk, colonna del Liverpool campione d'Europa. E gli acquisti a peso d'oro della squadra di Guardiola potrebbero non fermarsi qui: di qui a inizio luglio potrebbe diventare ufficiale anche l'ingaggio del centrocampista spagnolo Rodri dell'Atletico Madrid, considerato il sostituto a medio-lungo termine di Fernandinho e valutato circa 70 milioni di euro dai Colchoneros.