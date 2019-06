Tre vittorie in altrettante partite e qualificazione ai quarti ottenuta in scioltezza. Prosegue a gonfie vele l'avventura in Copa America della Colombia, in cui spicca la classe cristallina di James Rodriguez.

Il fantasista è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato, con il Napoli in pole per acquistarlo dal Real Madrid. Proprio del suo futuro ha parlato il classe 1991, intervistato dopo Colombia-Paraguay. Ecco cosa ha risposto quando gli hanno chiesto se resterà al Real o andrà al Napoli:

Dipende tutto dal Real, un club in cui ci sono persone che comandano molto. Io da qui non posso far nulla. Contatti con Zidane? Non ho mai parlato con lui. Non so dove giocherò la prossima stagione, in questo momento il mio unico pensiero è la Copa America e perciò non so dove giocherò