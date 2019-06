Nerazzurri e blaugrana starebbero pensando a uno scambio di centrocampisti.

di Redazione Fox Sports - 24/06/2019 15:29 | aggiornato 24/06/2019 17:38

Dopo l'arrivo di Sensi, il centrocampo dell'Inter potrebbe cambiare ulteriormente e abbracciare una nuova pedina. Come riporta SportMediaset, i nerazzurri starebbero infatti pensando a uno scambio col Barcellona che vedrebbe coinvolti Arturo Vidal (classe 1987, 22 anni compiuti lo scorso 22 maggio) e Radja Nainggolan (classe 1988, 31 anni compiuti lo scorso 4 maggio).

Il belga andrebbe in blaugrana, il cileno farebbe ritorno in Italia ma stavolta per vestire la maglia dell'Inter. Il tecnico interista Antonio Conte starebbe spingendo per questa soluzione, conosce Vidal avendolo allenato già alla Juve e spera che l'operazione vada in porto il prima possibile.

Se così fosse, finirebbe dopo appena una stagione l'avventura del Ninja col club milanese, che un anno fa lo prese dalla Roma su indicazione di Luciano Spalletti (fu valutato 38 milioni complessivi e nell'affare rientrarono anche Santon e Zaniolo). Vidal, invece, è stato pagato un anno fa dal Barça 18 milioni più 3 di bonus.