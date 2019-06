Dani Alves ha salutato il PSG dopo due anni ed è ora pronto per una nuova avventura. Il terzino brasiliano, impegnato con la Seleção in Copa America, ha annunciato la sua decisione al termine di una stagione in cui ha collezionato 32 presenze, 3 gol e 8 assist.

