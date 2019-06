Le verità di Gian Piero Gasperini. Mentre la nuova stagione si avvicina, con la sua Atalanta che sarà impegnata in Champions League, il tecnico dei bergamaschi si guarda indietro e spiega perché ha rifiutato la Roma, squadra che lo ha tentato a lungo prima di puntare su Paulo Fonseca. Ai microfoni di Radio anch'io sport, il coach della Dea ha dichiarato:

Non potevo tradire questa città, non lo potevo fare per quel che la città rappresenta, per le cose fatte, per la società. Era impossibile, difficile, lasciare. Sarebbe stata una forma di tradimento, anche se in questa professione è giustificabile. Non me la sono sentita