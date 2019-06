Intervistato da La Repubblica l'ex difensore, oggi apprezzato opinionista televisivo, ribadisce l'importanza del bel gioco nel calcio moderno: "L'identità dei grandi club non dipende dai risultati, il calcio è gioia, la gioia è fare gol."

Dire che abbia vinto lo "scontro ideologico" che lo ha reso noto a tutti, quello avuto a più riprese con Massimiliano Allegri sull'importanza del bel gioco, forse è esagerato. È certo però che Daniele Adani avrà sicuramente apprezzato la strada intrapresa dalla Juventus, che per sostituire il tecnico livornese, arrivato alla fine di un ciclo comunque vincente, si è affidata a quel Maurizio Sarri che in passato ha entusiasmato tutta l'Italia con il suo Napoli.

In una lunga intervista concessa a La Repubblica, l'ex difensore di Fiorentina e Inter, oggi apprezzato opinionista e profondo conoscitore del calcio mondiale, è tornato sulla questione relativa al bel gioco e alla sua importanza non marginale rispetto al risultato, affermando che mentre in Italia questo concetto fatica a prendere piede all'estero è già da tempo nel DNA di tutti i più grandi top club.

Sarri alla Juventus non è una rivoluzione, era una strada inevitabile. Si gioca a calcio per lasciare qualcosa, la Juventus non aveva un percorso congruo con la sua storia né in linea con i grandi club, la cui identità non dipende dai risultati. In questo l'Italia deve allinearsi, le altre squadre potranno seguire la Juventus. Che poteva comunque arrivarci un anno fa. Ci sono molti modi di vincere o perdere, e non sempre una vittoria è un successo o la sconfitta un fallimento. Un Bielsa non si misura con i trofei, ma con l'eredità che lascia dove lavora.

L'argentino Marcelo Bielsa per Daniele Adani è l'esempio per spiegare l'importanza dello stile: ovunque è andato il Loco ha lasciato il proprio marchio pur vincendo poco.

Adani torna sulla questione del bel gioco: "Questo è il calcio"

Il bel gioco, lo stile, come marchio distintivo insomma. Come qualcosa che distingua, un biglietto da visita importante e comunque non slegato dall'inseguimento dei risultati, ma che non ne sia schiavo.

Avere un'idea di gioco porta coraggio, il punto è la produzione offensiva più che il possesso. Si può proporre anche senza avere il pallone, come l'Atletico Madrid, recuperi alti e ripartenze di qualità. Non si può vincere 1-0 e dare merito al cinismo, che emozioni regala una vittoria cinica? Il calcio è gioia, la gioia è fare gol.

Le idee sono importanti. Di questo Adani è profondamente convinto e lo sottolinea quando parla degli allenatori che lo fanno divertire.

Cinque nomi che mi divertono? Guardiola, Sarri, Pochettino, De Zerbi e Silvio Baldini della Carrarese. I Sacchi e i Sarri non sono l'eccezione, è più comodo definirli così che seguirli, ma la verità è che come loro ne esistono nel mondo, basta guardare al gioco espresso dalla Nuova Zelanda Under 20. Sarri e Giampaolo sono due cultori della linea difensiva, ma conoscere questo aspetto non significa essere difensivisti, il pressing dipende dove vai a farlo, Sacchi lo faceva nella metà campo avversaria. Il termine giusto è: calcio del protagonismo.

Massimiliano Allegri, tecnico con cui Daniele Adani si è scontrato più volte in tv per questioni ideologiche legate all'importanza del gioco rispetto ai risultati.

Tornando alla discussione avuta con Massimiliano Allegri, Adani racconta la sua versione dei fatti sulla querelle con l'allora allenatore della Juventus.

Gli chiesi cosa uno come lui, che ha vinto 5 Scudetti, potesse dare per aiutare la crescita. Lui difendeva la sua posizione e rivendicava uno status, ma non parlava con me, bensì con gli spettatori attraverso me. Capita di alterarsi, è sintomo di passione, tra uomini di calcio non si evita un confronto sul calcio.

Calcio che secondo Adani ormai ha intrapreso una direzione da cui non tornerà più indietro.