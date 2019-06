WWE Stomping Grounds 2019, tutti i risultati

Dal Tacoma Dome di Tacoma (Washington), la prima edizione di questo nuovo PPV della World Wrestling Entertainment.

di Marco Ercole - 23/06/2019 18:47 | aggiornato 23/06/2019 20:52

Dal Tacoma Dome di Tacoma (Washington), la prima edizione Stomping Grounds, il nuovo PPV esclusivo della WWE. Sette titoli in palio nel corso di questa nottata all'insegna del grande wrestling, entrambi i due principali attualmente detenuti da Kofi Kingston (che difenderà la WWE Championship da Dolph Ziggler in uno Steel Cage Match) e Seth Rollins (che invece affronterà Baron Corbin con un arbitro speciale a sorpresa).

Si tratta di due rivincite, seppure da disputare in modalità diverse, dei due match già visti a Super ShowDown 2019, il pay-per-view andato in scena due settimane fa in Arabia Saudita.

Diverso il discorso per i titoli femminili, con Bayley che cercherà di mantenere la sua leadership a SmackDown contro Alexa Bliss, mentre Becky Lynch tenterà di fare lo stesso per quella di Raw nel suo incontro con Lacey Evans. E poi ancora Samoa Joe metterà in palio la United States Championship contro Ricochet, Daniel Bryan e Rowan gli SmackDown Tag Team Titles di fronte al tentativo degli Heavy Machinery.

Ultima cintura che potrebbe passare di mano, infine, è quella dei Cruiserweight, nel Triple Threat Match in programma nel kickoff dello show. Questo e molto altro nel corso di Stomping Grounds 2019, un PPV che (a partire da mezzanotte) vi racconteremo come sempre in rigorosa diretta scritta qui su FOXSports.it, con tanto di risultati, gallery fotografiche e highlights dei match.

