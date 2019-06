Lo svizzero batte David Goffin e conquista il decimo titolo a Halle. Ashleigh Barty sale al primo posto del Ranking WTA grazie al trionfo nella finale del torneo di Birmingham.

Roger Federer ha trionfato per la decima volta in carriera al torneo Noventi Open di Halle battendo David Goffin con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-1 dopo 1 ora e 23 minuti nella tredicesima finale della sua carriera nel torneo tedesco. Lo svizzero ha vinto il titolo numero 102 della sua carriera, il diciannovesimo trofeo sull’erba e il terzo torneo del 2019 dopo Dubai e Miami. Soltanto Jimmy Connors vinse più titoli in carriera con 109 successi.

Halle diventa il primo torneo nel quale Federer ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro dieci volte. Soltanto Rafael Nadal è riuscito a vincere lo stesso torneo almeno dieci volte aggiudicandosi dodici edizioni del Roland Garros e undici edizioni dei tornei di Montecarlo e di Barcellona.

A 38 anni da compiere in Agosto Federer è diventato il giocatore più “anziano” a vincere un titolo ATP dal 1977, quando Ken Rosewall trionfò al torneo di Hong Kong a 43 anni.

Federer ha superato Goffin per la settima volta su otto confronti diretti disputati in carriera. L’unica volta in cui Goffin riuscì a battere Federer risale alla vittoria nella semifinale delle ATP FInals di Londra 2017. Goffin iniziò a giocare a tennis ispirandosi proprio al suo idolo d’infanzia Federer. Il belga raccontò in un’intervista di essere cresciuto con il poster di Federer nella camera da letto.

Goffin ha avuto le prime tre palle break dell’incontro sul punteggio di 2-2 nel primo set, ma Federer le ha salvate dopo due errori gratuiti di dritto del belga.

Il tennista di Liegi ha preso un vantaggio di 0-30 nel settimo game e di 15-30 nel nono game ma Federer ha tenuto il servizio. Il primo set si è deciso al tie-break dove Federer è andato subito in vantaggio di un mini-break dopo un errore di dritto di Goffin. Federer non ha concesso nulla al servizio e ha allungato sul 5-1 con un altro mini-break dopo un altro errore del belga.

Federer ha dominato il secondo set per 6-1 con tre break. Goffin ha perso l’ottava finale su dodici disputate in carriera e la seconda sull’erba. Nonostante la sconfitta migliorerà il suo ranking ATP di dieci posizioni passando al ventitreesimo posto.

Roger Federer:

E’ incredibile. Non avrei mai pensato di farcela. Il secondo turno e i quarti di finale sono stati durissimi. Ho deciso di non pensarci troppo e di concentrarmi su ogni singola partita. E’ un trionfo molto speciale, che resterà per sempre. Ogni volta che ho vinto a Halle ho giocato bene anche a Wimbledon, ma so che non è una garanzia

Feliciano Lopez batte Gilles Simon nella finale del Queens

Il trentasettenne spagnolo Feliciano Lopez ha vinto il titolo del Queen’s superando il francese Gilles Simon in tre set con il punteggio di 6-7 (3-7) 6-3 6-4 nella finale tra veterani. Lopez ha bissato il successo del 2017 nel prestigioso torneo sull’erba londinese. Lopez ha deciso di chiudere la carriera a fine stagione per dedicarsi all’attività di Direttore del Torneo di Madrid.

Simon ha vinto il primo set per 6-2 prima di portarsi in vantaggio per 4-2 nel tie-break del second set. Lopez ha rimontato vincendo cinque punti di fila portando a casa il tie-break per 7-4. Lopez non è riuscito a trasformare un match point sul 6-5 nel terzo set ma si è aggiudicato il tie-break decisivo per 7-2.

Lopez ha completato una settimana magica vincendo anche il torneo di doppio insieme ad Andy Murray. Lo spagnolo e lo scozzese hanno battuto l’americano Ram e il britannico Salisbury in tre set con il punteggio di 7-6 (10-8) 5-7 10-5.

Feliciano Lopez:

Se qualcuno me lo avesse detto una settimana fa, gli avrei dato del pazzo. E’ davvero difficile da credere. Ho pensato che la stagione sull’erba sarebbe andata bene. Questa settimana è stata fantastica fin dall’inizio

Andy Murray:

Mi sono sentito molto rilassato ad inizio settimana, ma ho incominciato a diventare nervoso con il passare dei giorni. Non ho sentito dolore all’anca

Barty vince il torneo di Birmingham e diventa la numero 1 del mondo

La regina del Roland Garros 2019 Ashleigh Barty ha vinto il torneo Nature Valley di Birmingham battendo in finale la tedesca Julia Goerges con il punteggio di 6-3 7-5 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. Grazie al successo nella città delle West Midlands la tennista di Ipswich sale al primo posto del Ranking WTA. L’australiana di origini aborigene diventa la ventisettesima numero 1 del mondo nella storia del circuito WTA e la seconda giocatrice del suo paese a raggiungere questo traguardo dopo Evonne Goolagong Evans.

Barty è la prima giocatrice a vincere tre tornei in questa stagione dopo aver vinto in precedenza Miami e il Roland Garros.

L’ex giocatrice di cricket ha salvato due palle break nel primo game del match prima di conquistare il break nel sesto game. Barty ha tenuto il servizio a zero nel nono game dopo un errore di rovescio.

Goerges ha conquistato il suo primo break nel secondo game del secondo set portandosi sul 3-0. Barty ha recuperato il break di svantaggio e ha salvato un set point sul 4-5 con un ace prima di strappare il servizio nell’undicesimo game. Barty ha tenuto la battuta a 15 nel momento di servire per il match nel dodicesimo game.

Ashleigh Barty:

Non potrei condividere il campo di gioco con una persona migliore. Julia è una delle mie migliori amiche sul circuito. Abbiamo avuto una settimana incredibile. E’ stato un cammino eccezionale per me e il mio team arrivare fino alla posizione numero 1 del Ranking

Kenin supera Bencic nella finale di Maiorca

La ventenne statunitense Sofia Kenin ha vinto il torneo di Maiorca sull’erba superando la svizzera Belinda Bencic con il punteggio di 6-7 (2-7) 7-6 (7-5) 6-4 dopo 2 ore e 42 minuti. Kenin ha salvato due match point nel decimo game del secondo set. In questa stagione l’americana si era già messa in luce con la finale di Acapulco e la vittoria su Serena Williams al Roland Garros.