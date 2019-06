Johnny scivola nella Superpole Race ma vince Gara due. Alvaro trionfa nella manche sprint e finisce in terra nel pomeriggio, La classifica di campionato si riapre, con soli sedici punti a separarli.

Una per uno, in tutti i sensi. La SBK di Misano ha diviso errori ed affermazioni, in maniera non del tutto equa. Oggi, sia Rea che Bautista, sono stati autori di scivolate e vittorie. Nella mattinata il rookie e leader della categoria ha riassaporato la vittoria, approfittando della caduta del britannico. Nel pomeriggio, viceversa: ducatista in terra e pilota Kawasaki a spruzzare di champagne i tifosi. I due rivali si sono quasi copiati, ma il conto finale sorride a Rea.

Nella Tissot Superpole Race "breve" Alvaro ha superato Johnny, ed è fuggito verso la vittoria. Rea ha provato a tenere il passo della Ducati numero 19, ma è caduto. Mentre lo spagnolo trionfava, il nordilrlandese pensava ai punti persi nella mattinata. Sul podio sono saliti Alex Lowes e Leon Haslam, britannici Yamaha e Kawasaki. La Ninja pretendente al titolo è giunta solo sesta, dopo Razgatlioglu e prima di Melandri, miglior italiano del lotto.

Manche "lunga" e ruoli invertiti. "Bau Bau" è scivolato, il Cannibale si è giocato le posizioni che contano, trionfando. Il duello consumato contro il compagno di marca Toprak è stato avvincente, perché il campione ha sfoderato ogni sua dote. Se nella corsa sprint era il numero 1 a fare calcoli di classifica, in questo caso è il pilota Ducati a limitare i danni. La distanza in classifica tra i due protagonisti è ora ridotta a sole sedici lunghezze. Il mondiale SBK è ancora aperto ad ogni colpo di scena.

Il podio bagnato di Gara uno: Rea, Sykes e Bautista a Misano SBK

SBK di Misano, Rea e Bautista si dividono scivolate e vittorie

Mentre erano abbastanza vicini, Johnny ha perso l'avantreno della sua Kawasaki, salutando la possibilità di vincere la Tissot Superpole Race. Alvaro ne aveva di più, con una Ducati ufficiale inarrestabile in accelerazione. Rialzatosi, Rea ha poi concluso al sesto posto, portando nel box verde punti preziosi dopo l'errore. Ma lo spagnolo era sul gradino alto e centrale del podio, per la quattordicesima volta nel 2019. Affiancato da Lowes ed Haslam, Bautista ci ha fatto credere che la storia fosse - ancora - per lui favorevole.

invece no. Nella corsa del pomeriggio, scambio delle parti. Il ducatista è scivolato malamente, proprio come ha fatto a Jerez, in una lenta curva a destra. C'è da riflettere per lui, soprattutto dopo la vittoria del diretto rivale al titolo. Rea ha battagliato e si è difeso da un inferocito Toprak Razgatlioglu, furia turca del team Puccetti. Il pupillo di Sofuoglu ci ha provato con staccate a ruota posteriore alzata e grandi intraversate, però il successo è andato nella mani del più esperto Cannibale, abile a chiudere le traiettorie nel giro finale.

Con Haslam ancora terzo e Davies settimo, appare chiaro come la guerra tra la Verdona e la Rossa sia appannaggio della Casa di Aksahi. Tre le ZX10RR sul podio, proprio sulla pista in cui le moto di Borgo Panigale celebrano il World Ducati Weekend. Un vero smacco subìto. Oltretutto, adesso Bautista è sì ancora in vetta al mondiale, ma Johnny insegue con soli 16 punti da recuperare. il prossimo round si correrà a Donington Park - Regno Unito - di fronte ai tifosi del nordirlandese. La SBK sta entrando nel vivo ed è molto divertente ed aperta a tutto.

Al Marco Simoncelli Circuit Rinaldi risolleva (in parte) l'onore italiano e Ducati

Bautista a terra e poi quattordicesimo, Davies fuori dai giochi vittoria, l'unica Panigale V4 R che esce a testa alta da Gara 2 è quella di Michael Ruben Rinaldi, portacolori Barni. Quinto il romagnolo dotato di Ducati indipendente, infilatosi tra gli ufficiali Yamaha e BMW, Lowes e Sykes. Ci si aspettava molto di più dal pluricampione italiano Pirro, ma Michele non è andato oltre ad un ottavo posto pieno di incertezze tecniche, meglio però di Zanetti e Cavalieri. Fuori dai punti Melandri, autore di una caduta. L'azzurro più titolato della SBK ha stentato sulla pista a pochi passi dalla sua Ravenna.

SBK Riviera di Rimini, ordine di arrivo Gara due

