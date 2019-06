Il giovane Freddi Greco, classe 2001 e nazionale Under 19, andrà in granata come indennizzo per liberare subito il direttore sportivo che così potrà prendere in mano il mercato.

Stava diventando una telenovela quella per portare Gianluca Petrachi alla Roma. Il ds, sulla carta ancora del Torino, non riusciva a liberarsi anche perché il presidente Cairo per nulla ha gradito il comportamento del suo dipendente reo di aver preso accordi con il club giallorosso nonostante un anno di contratto lo legasse ancora ai granata. Da qui un braccio di ferro di due mesi che però ormai sta arrivando alla conclusione.

La chiave è un giovane primavera della Roma che su indicazione del futuro ds del Toro, Massimo Bava, ha indicato come pedina in grado di sbloccare l'impasse e dare il via libera a Petrachi per abbracciare il nuovo progetto e poter finalmente orchestrare il mercato della nuova Roma.

La trattativa non è stata semplice. Il Torino inizialmente aveva puntato con forza su Gianmarco Cangiano, ala sinistra classe 2001, autore di 15 gol in questa stagione con la formazione primavera giallorossa e pilastro dell'Under 19 italiana. Ma la richiesta del club piemontese ha trovato la netta opposizione del management capitolino che non aveva alcuna intenzione di privarsi di Cangiano.

A quel punto il Torino, sempre con la regia di Bava, ha deciso di virare su Freddi Greco 2001 anche lui come Cangiano, ma ruolo diverso visto che il ragazzo, nato in Madagascar, è un tuttofare visto che può muoversi sia da terzino che da mezzala sinistra. C'è chi lo paragona a Kwadwo Asamoah e il parallelismo, per caratteristiche, appare piuttosto azzeccato. È reduce da un'ottima stagione con la formazione giovanile della Roma fatta di 32 presenze e tre reti.

Greco è anche nel giro della nazionale italiana Under 19 con cui ha già messo insieme otto apparizioni. Il ragazzo è stato adottato da una famiglia romana quando aveva tre anni, alla Roma lo ha portato Bruno Conti e negli anni si è imposto come uno dei migliori prospetti cresciuti a Trigoria.

Ora per lui l'inizio di una nuova avventura, in una società gloriosa come il Torino, società che ha anche una grande tradizione a livello di vivaio. Greco è stato "sacrificato" dalla Roma per arrivare a Petrachi e garantirsi quindi un ds per avviare un mercato fin qui piuttosto fermo. Su Greco manterrà il 30% di una futura rivendita, ma nessun diritto di recompra. Il giovane nazionale firmerà nei prossimi giorni un contratto di quattro anni con il Toro e si trasferirà in granata per una cifra simbolica. Il prezzo giusto per fare tutti contenti e chiudere la telenovela.