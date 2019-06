Il gol del raddoppio delle britanniche è stato convalidato col VAR, scatenando la rabbia della africane che si rifiutavano di battere il calcio d'inizio.

di Redazione Fox Sports - 23/06/2019 19:12 | aggiornato 23/06/2019 19:27

Brutto episodio durante l'ottavo di finale dei Mondiali Femminili di Francia, il terzo, che ha visto contro Inghilterra e Camerun. La partita è stata vinta dalle Leonesse ma le polemiche sulla direzione arbitrale hanno caratterizzato il match.

A far scattare la miccia è stato il gol del momentaneo 2-0 alla fine del primo tempo, inizialmente annullato per fuorigioco ma poi convalidato dal VAR. Le africane quindi hanno protestato con grande veemenza rifiutandosi di battere il calcio d'inizio, mentre l'arbitro non poteva fischiare la fine della frazione. La minaccia era quella di lasciare il campo.

Nella ripresa, la rete del 1-2 di Nchout viene annullata ancora su segnalazione del VAR e le giocatrici del Camerun esplodono in lacrime con il commissario tecnico costretto a consolarle. Una tensione che si è portata fino al fischio finale, con l'arbitro che si è anche preso una bella spinta (forse) involontaria.