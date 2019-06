Europei Under 21, l'Italia vince ma non basta: ora pericolo "biscotto"

Secondo la ricostruzione di Sky Sport, i due giocatori si sono scusati con i compagni (indispettiti dal loro comportamento) e rimarranno con il gruppo. Rimane però il dubbio su cosa farà Di Biagio nel caso si vada avanti nella semifinale degli Europei Under21 , con i due ragazzi che rischierebbero di rimanere in panchina per i ripetuti episodi sgraditi al ct.

I due sono stati puniti per i troppi ritardi di questi giorni, ultimo dei quali quello per il risveglio muscolare prima della sfida col Belgio. Lo juventino è andato in panchina e stessa sorte sarebbe capitata al romanista se non fosse stato squalificato.

