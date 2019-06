La suggestione è l'ex giallorosso, tentato dalla prospettiva di guidare la nazionale giovanile azzurra.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 23/06/2019 08:22 | aggiornato 23/06/2019 08:27

Al termine di questa avventura agli Europei Under 21, a prescindere da quale sarà il risultato dell'Italia, Luigi Di Biagio lascerà la guida degli azzurrini. Questo è quello che trapela direttamente dal ritiro della Nazionale. "Il mio futuro non dipenderà dal risultato di questo Europeo", ha spiegato lo stesso ct più volte nel corso di questi giorni, testimoniando come la decisione sia già stata presa in precedenza.

La Figc si sta già muovendo per trovare un sostituto e al momento sono due i nomi in pole position: la suggestione è quella rappresentata da Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro, tra le varie opzioni ci sono quelle di proseguire come calciatore con la maglia dei Los Angeles Galaxy o del Boca Juniors, ma la prospettiva di partire dalla panchina dell'Under 21 lo affascina e ci sarebbe il gradimento di Roberto Mancini (che già aveva provato a portarlo al Manchester City).

Sarebbe necessario per Daniele De Rossi il Supercorso a Coverciano e in quanto Campione del Mondo avrebbe un accesso agevolato. L'alternativa al momento è rappresentata da Paolo Nicolato, che si è messo in evidenza con l'Under 20 ai recenti Mondiali di categoria. Come outsider c'è poi Alberigo Evani, già alla guida della seconda selezione azzurra nel momento in cui Di Biagio guidò la Nazionale maggiore prima dell'arrivo di Mancini.