La stella del Tottenham e della nazionale inglese reciterà in un docu-film su Jimmy Greaves. I soldi serviranno per le sue cure.

di Redazione Fox Sports - 23/06/2019 09:00 | aggiornato 23/06/2019 09:05

L'attaccante del Tottenham e della nazionale inglese Harry Kane farà parte di un cast di stelle per un film-documentario sulla leggenda degli Spurs, Jimmy Greaves.

Lo racconta The Mirror, che spiega come il centravanti si aggiungerà agli attori Michael Caine e Ray Winstone, che insieme a Michael Parkinson realizzeranno un tributo per l'ex attaccante di Chelsea, Tottenham e West Ham United, che ora è paralizzato per via di un ictus.

Oltre ad Harry Kane, sono state reclutate anche altre stelle, tra cui l'ex compagno di squadra Pat Jennings ed Harry Redknapp. L'obiettivo dei produttori è che il documentario sia pronto per il compleanno di Jimmy, il prossimo 20 febbraio, ma sarà necessario raccogliere 200.000 sterline per realizzarlo. Tutti i profitti del film saranno poi destinati alle cure di Jimmy Greaves.