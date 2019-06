Il mentore dell'ormai ex tecnico bianconero: "Non ha superato l'addio a Torino, è deluso specie da Andre Agnelli".

di Redazione Fox Sports - 23/06/2019 17:04 | aggiornato 23/06/2019 17:09

L'era Sarri in casa Juventus è appena iniziata ma il suo predecessore sulla panchina bianconera, Massimiliano Allegri, sembra non aver ancora accettato la decisione della società di cambiare allenatore.

Ne è convinto il suo mentore Giovanni Galeone, che ha rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano e ha commentato la scelta dei campioni d'Italia di allontanare il tecnico livornese per puntare sull'ex Chelsea.

Max si è sentito tradito dalla Juventus e in particolare da Agnelli. Non ha ancora superato l'addio anche se è da tanto tempo che gli avevo detto di lasciare Torino.

Galeone in più non è totalmente convinto che Sarri sia la scelta giusta per allenare la Juventus dopo Allegri. Non tanto per motivi tecnici ma per quelli comportamentali che secondo lui non lo rendono adatto alla Vecchia Signora.