Formula 1, GP Francia: segui la diretta live della gara

La diretta live della gara di F1 a Le Castellet con tutti gli aggiornamenti e i risultati finali.

di Matteo Bellan - 23/06/2019 14:46 | aggiornato 23/06/2019 15:30

Formula 1, GP Francia 2019: diretta live e risultati della gara

10/53 - Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Vettel, Sainz, Norris, Gasly, Ricciardo, Raikkonen la top 10.

9/53 - Hamilton ha poco più di 2" su Bottas, che non vuole far scappare il compagno. 3 i secondi di ritardo di Leclerc da Bottas. Verstappen a 2" dal driver Ferrari e con 8" su Vettel.

8/53 - Giovinazzi ha montato gomma bianca hard, cercherà di andare fino in fondo con la sua Alfa Romeo motorizzata Ferrari.

7/53 - Vettel sorpassa Sainz, si porta in quinta posizione.

6/53 - Hamilton ha 2" su Bottas, il quale ha 2"2 su Leclerc. Il pilota Ferrari ha altri 2" su Verstappen. Ricciardo passa Giovinazzi, ora nono. Poi anche Raikkonen supera il compagno.

5/53 - Vettel ha superato Norris, si prende la sesta posizione e ora punta Sainz.

LAP 5/53



Sebastian Vettel takes Lando Norris to move up into P6



He now sets off in search of Carlos Sainz in P5#F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/EhBzxsv2eO — Formula 1 (@F1) June 23, 2019

3/53 - Hamilton ha 1"6 su Bottas, cerca di andarsene. Leclerc a 1" da Valtteri, mentre Vettel ancora non riesce a passare Norris.

2/54 - Non cambiano le prime posizioni, intanto Vettel è vicinissimo a Norris.

1/53 - Alla partenza Hamilton tiene la posizione su Bottas, c'è poi Leclerc che ha la meglio su Verstappen. Seguono Sainz, Norris e Vettel. Gasly, Giovinazzi e Ricciardo completano la top 10.

15:10 - Inizia il giro di formazione a Le Castellet.

A beautiful, scorching day for an F1 race ☀️



Tyre management is surely going to be more crucial than ever 👨‍🔧#F1 #FrenchGP pic.twitter.com/GlSM7Ye9fi — Formula 1 (@F1) June 23, 2019

15:00 - I piloti stanno via via salendo negli abitacoli delle monoposto.

14:55 - Viene suonata La Marsigliese, inno nazionale francese.

Ore 14:50 - Mancano 20 minuti all'inizio della corsa. Le monoposto sono schierate sulla griglia di partenza e i piloti si stanno concentrando al massimo. Saranno 53 i giri totali da percorrere.

Sarà interessante vedere il livello di Leclerc e Vettel con la Ferrari in Francia, dove la Mercedes è ovviamente favorita.

F1, il resoconto dopo le qualifiche a Le Castellet

Alle 15:10 scatta la gara del Gran Premio di Francia 2019 di Formula 1 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. Dopo quanto visto tra prove libere e qualifiche, la Mercedes è senza dubbio favorita anche per questa domenica. Sia a livello di giro secco che di passo è sempre stata superiore. Bisognerà solo vedere se Lewis Hamilton, che parte dalla pole position, sarà destinato a dominare oppure se Valtteri Bottas riuscirà a creargli problemi. Il finlandese partirà al fianco del compagno e già allo start dovrà tentare di superarlo.

In seconda fila ci sono Charles Leclerc e Max Verstappen, due che alla partenza certamente cercheranno l'attacco per prendersi la terza posizione e magari approfittare di qualche errore dei piloti Mercedes per guadagnare ulteriormente. In ogni caso, il pilota Ferrari e il rivale Red Bull sembrano accreditati di un ritmo simile e si dovrebbero contendere il podio. Grande sorpresa la McLaren, che occupa tutta la terza fila con il rookie Lando Norris e il compagno Carlos Sainz. Passi avanti per il team di Woking, che utilizza motori Renault e sta facendo meglio della scuderia ufficiale francese.

Deludente Sebastian Vettel nelle qualifiche, parte dalla settima casella e dunque in quarta fila. Sembra che sulla sua Ferrari ci siano stati dei problemi che gli hanno impedito di fare meglio nel Q3. Infatti, oggi prima della gara c'è stata la sostituzione della pompa ausiliaria dell’olio. Dovrà rimontare in fretta per cercare di riportarsi a ridosso della zona podio. Al suo fianco scatta Daniel Ricciardo su Renault. Da segnalare che Antonio Giovinazzi per la prima volta parte in top 10, si è qualificato in decima posizione. Dodicesimo Kimi Raikkonen con l'altra Alfa Romeo.