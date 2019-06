Il portoghese ha premiato con 20mila lo staff del resort in Grecia per avergli garantito la privacy.

di Redazione Fox Sports - 23/06/2019 08:35 | aggiornato 23/06/2019 09:43

Avete presente quando arriva lo "speedy boy" a casa vostra per portarvi pizza, sushi o quello che più preferite e voi (per non fare figuracce) andate di corsa a prendere il portafoglio per prendere qualche moneta da lasciargli come mancia? Bene, immaginate il tutto in proporzioni (molto) più grandi e avrete l'idea di ciò che ha fatto Cristiano Ronaldo con il resort dove alloggiava, per poi muoversi verso la Costa Navarino.

La vacanza in Grecia del portoghese deve essere andata molto bene sotto ogni punto di vista, CR7 è rimasto così tanto soddisfatto che ha deciso di chiedere a Georgina di passargli il portafoglio per prendere un po' di "spicci" e premiare lo staff della Royal Villa Methoni (8mila euro a notte), che gli ha garantito il massimo della privacy.

Evidentemente Cristiano Ronaldo non deve aver trovato delle monete nel suo salvadanaio, così (per non fare figuracce) ha optato per una mancia di 20mila euro...