Clamoroso De Rossi: l'anno prossimo giocherà in un club italiano

L'ormai ex capitano della Roma ha preso la sua decisione: non andrà via dall'Italia, a breve la decisione sulla squadra.

23/06/2019 22:54

Clamorosa decisione di Daniele De Rossi sul suo futuro: dopo l'addio alla Roma, l'ormai ex capitano giallorosso sembrava ormai sicuro di lasciare il campionato italiano per non vestire una maglia diversa da quella dei capitolini. Ma secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il centrocampista avrebbe scelto di rimanere in Serie A. Dopo aver riflettuto a lungo, De Rossi (convinto anche dalle offerte di qualche club che si è fatto avanti) non lascerà il nostro campionato. Una scelta inattesa ma mossa dalla sicurezza di De Rossi sull'opinione che i tifosi hanno di lui, consapevoli che l'addio alla Roma è stata una decisione della società e non sua. Presto quindi vedremo il campione del mondo in Serie A con una divisa non giallorossa.