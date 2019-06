Giampaolo vorrebbe riabbracciare l'uruguayano: i rossoneri propongono un prestito biennale con diritto di riscatto all'Arsenal, che però avrebbe chiesto l'obbligo.

di Andrea Bracco - 23/06/2019 19:42 | aggiornato 23/06/2019 19:45

Uno dei motivi per i quali Leonardo ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dal ruolo di direttore dell'area tecnica del Milan riguarda la diversità di vedute su quella che sarebbe dovuta essere la campagna di calciomercato estiva. Secondo il brasiliano, per farla breve, si sarebbe dovuto puntare esclusivamente su giocatori pronti per dare subito l'assalto al quarto posto, sfuggito quest'anno per una manciata di punti. Arrivare in Champions League serve per rimpolpare in maniera netta le casse societarie, visti i milionari introiti che solo la massima competizione internazionale per club può garantire.

La società però ha idee diverse: Elliott ha dato indicazioni precise in tal senso, chiedendo ai dirigenti di lavorare quasi esclusivamente su profili under 25 da pagare il giusto, abbattendo però contestualmente il monte ingaggi e fissandolo a un massimo di 4 milioni di euro per calciatore sfruttando la novità del Decreto Crescita. L'obiettivo è riempire la rosa di gente giovane, affamata e futuribile, calciatori in grado di dare subito il loro apporto e, perché no, trasformarsi in stuzzicanti plusvalenze nel prossimo futuro. In questo ragionamento rientra in pieno Lucas Torreira, centrocampista dell'Arsenal e primo obiettivo di mercato per la mediana rossonera.

L'uruguayano, attualmente impegnato in Copa America, è l'oggetto del desiderio di Marco Giampaolo: il tecnico lo ha cresciuto e valorizzato alla Sampdoria, sviluppandoci un rapporto molto profondo sia a livello professionale che umano. Così, quando ha dovuto compilare una lista di giocatori adatti per interpretare i suoi dettami in mediana, la testa si è concentrata inevitabilmente su Torreira. Che, rispetto agli altri papabili nuovi acquisti, avrebbe già in mente movimenti e automatismi da trasmettere al resto della squadra.

Il problema è, come si può ben immaginare, principalmente di natura economica, visto che i Gunners per cederlo chiedono circa 38 milioni di euro, una cifra che il Milan non può permettersi di pagare visto il clima di austerity imposto al club dalla UEFA, molto attenta a ogni movimento rossonero. Così Boban e Maldini avrebbero cercato un metodo alternativo per mettere comunque le mani sul centrocampista, proponendo all'Arsenal un prestito biennale oneroso tra i 5 e gli 8 milioni di euro, con successivo diritto di riscatto fissato sul valore che ancora manca per raggiungere la valutazione fatta dagli inglesi.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset l'operazione avrebbe già ottenuto il benestare dell'amministratore delegato Ivan Gazidis, disposto ad accetare la formula studiata a tavolino dalla dirigenza. L'Arsenal al momento fa trapelare poco: l'ipotesi più accreditata è che comunque da Oltremanica siano disposti a parlarne, magari chiedendo al Milan di cambiare il diritto in obbligo per avere più sicurezze quando, tra due anni, ci si risiderà al tavolo per parlare del giocatore. L'uruguayano avrebbe già un principio di accordo con i rossoneri, che lo blinderebbero con un ingaggio da 3,5 milioni di euro in modo da non indispettire oltremodo la UEFA.

Torreira rientra in un discorso di restyling quasi completo del reparto di centrocampo, che prevede - oltre all'entrata del già ufficiale Rade Krunic - anche gli innesti di Jordan Veretout (sul quale però va convinto Gazidis) e Dani Ceballos, una suggestione delle ultime ore per il quale sono state offerte le stesse condizioni di acquisto già proposte all'Arsenal. In questo modo si arriverebbe ad avere un trio decisamente completo sia tecnicamente che tatticamente, con l'ex mediano di Pescara e Sampdoria che tornerebbe a muoversi come riferimento basso davanti alla difesa, ruolo nel quale si è imposto all'attenzione generale prima di spiccare il salto verso la Premier League.