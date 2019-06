E per quanto riguarda il suo di futuro, quando gli viene domandato come reagirebbe l'Atletico Madrid se si trasferisse al Barcellona, lui replica così:

Dopo aver partecipato al 5-0 con il quale il Brasile ha passeggiato sul Perù in Copa America, Filipe Luis ha parlato del suo futuro di calciomercato , ma anche di quello del connazionale Neymar. Il terzino sinistro dell'Atletico Madrid , il cui contratto è in scadenza al 30 giugno, è stato chiaro su O'Ney, che il giorno prima era andato a trovare la Seleçao in ritito:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK