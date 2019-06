Il Leeds del Loco si è aggiunto alla corsa per Buffon, ma in pole rimane il Porto. Il portiere deve decidere il suo futuro dopo l'addio al PSG.

Gianluigi Buffon sfoglia la margherita, deve scegliere il suo futuro dopo l'addio al PSG. Vuole giocare, essere ancora protagonista, per questo ha detto no alla proposta di Al-Khelaifi che gli aveva prospettato ancora un anno di contratto a 8 milioni a stagione ma da secondo. L'ex Juve ha ringraziato, ma declinato e deciso quindi di interrompere il rapporto con il club parigino dopo dodici mesi.

A 41 anni Buffon sente di essere in grado di dare un contributo importante, non ci pensa nemmeno ad appendere i guantoni al chiodo. Sta valutando le tante offerte che sono arrivate sul suo tavolo insieme al suo agente. La più concreta al momento è quella del Porto che è alla ricerca di un portiere dopo il problema avuto da Casillas.

La squadra allenata da Sergio Conceicao è quella che più di tutte sta pressando Gigi alla ricerca del suo sì. L'offerta è allettante, fanno sapere fonti vicine al giocatore, anche se i dettagli economici non sono stati svelati. C'è poi da considerare che Conceicao e Buffon sono stati compagni di squadra a Parma nella stagione 2000-2001, tra i due c'è amicizia e stima e questo potrebbe giocare a favore del Porto. Le riflessioni vanno avanti.

Buffon, c'è anche il Leeds

Nelle ultime ore però oltre a quella dell'Atalanta che però appare più defilata, si è aggiunta una nuova proposta per l'estremo difensore nato a Carrara. Si tratta del Leeds United che si è messo in contatto con il procuratore di Buffon per capire la fattibilità dell'affare. Il club inglese milita in Championship, nell'ultima stagione ha mancato la promozione venendo eliminato ai playoff dal Derby County.

Il patron del Leeds è l'imprenditore italiano Andrea Radrizzani e sogna di riuscire a portare una leggenda come Buffon a Elland Road. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera i Peacocks sono in corsa, sperano di riuscire a bruciare il Porto che però può mettere sul piatto la possibilità di giocare la Champions. Un dettaglio da non trascurare.

Il Leeds però ha deciso di provarci, di tentare l'affondo puntando anche sul fascino del calcio inglese che ha da sempre un'ascendente particolare su Buffon. E chissà che anche la possibilità di essere allenato da Bielsa non possa influire. L'obiettivo del club è quello di conquistare la Premier League e per questo ha deciso di puntare su uno dei portieri più forti di sempre. Buffon accetterà la sfida? O deciderà di raccogliere l'eredità di Casillas al Porto?