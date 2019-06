Sul circuito Marco Simoncelli allagato dalla pioggia, Johnny conquista il terzo successo stagionale, con Sykes e BMW per la prima volta sul podio ed un attento Bautista terzo.

di Mirko Colombi - 22/06/2019 15:06 | aggiornato 22/06/2019 17:12

Sabato bagnato e fortunato per Jonathan Rea nella SBK di Misano. Sul Marco Simoncelli Circuit si è abbattuto un temporale estivo, che ha condizionato e rallentato il programma della giornata. Pioggia nelle prove libere del mattino, asciutta però la Superpole, in una condizione - ipoteticamente ideale - in cui Rea ha svettato. Johnny e la Kawasaki Ninja ufficiale hanno colto la diciannovesima partenza dalla prima casella in carriera. Appena dietro alla ZX10RR numero 1 la Yamaha di Cortese e la BMW di Sykes, Bautista con la Ducati quinto.

La corsa è stata posticipata di circa mezz'ora, per dare la possibilità ai marshall di ripulire un po' il tracciato. Una volta cessato lo scroscio più violento, si è dato il via alle ostilità. Dopo pochi passaggi un secondo sfogo dal cielo romagnolo ha indotto la Race Direction ad interrompere tutto. La visibilità era ai minimi termini e si è sfiorata la grandine. Secondo scatto, in uno scenario post - apolicaliptico. Fulmini, lampi, tuoni e saette, con un nuovo diluvio a caratterizzare la gara.

Alex Lowes conduceva le operazioni, dopo un bel sorpasso su Rea. L'inglese è caduto mentre era in testa, lasciando il campione in carica solitario al comando, sino alla bandiera a scacchi. Johnny ha meritatamente vinto, per lui è la terza affermazione stagionale. Da buon britannico, il Cannibale ha sfruttato la scivolosità dell'asfalto, rimanendo in piedi meglio e più velocemente dei rivali. Bravo. Bravissimo Tom Sykes, che è riuscito a regalare alla BMW il podio tanto sospirato, terzo gradino per Bautista, che approfitta degli errori altrui. Il leader della SBK è stato furbo e fortunato.

Sykes è soddisfatto: primo podio SBK 2019 per Tom e la BMW

SBK Riviera di Rimini, Johnny "natante" Rea galleggia meglio di tutti

Desiderava il successo in casa Ducati, l'ha colto con una condotta pressoché perfetta. Rea non era veloce quanto Lowes, volutamente. Johnny, dopo il sorpasso subìto dall'inglese Yamaha, aveva capito che il rivale fosse oltre il limite, ed aveva ragione. Una volta vista la R1 numero 22 nelle vie di fuga, Rea ha avuto la conferma: oggi meglio di così non si può andare, meglio amministrare il vantaggio accumulato nei confronti del gruppo e salutare tutti dal gradino centrale ed alto del podio.

Settantatre primi posti per il Cannibale Kawasaki, soddisfatto del lavoro compiuto a Misano. Contento anche Sykes che, arrivando dopo l'ex compagno di squadra, centra il miglior risultato del 2019, con uno straordinario podio per lui e per la BMW S 1000RR, moto nuova ed in crescita. Lo sforzo fatto dal reparto corse tedesco sta dando i propri frutti e Tom è un mago della pioggia: connubio favorevole e positivo in Romagna.

Bautista non ha attaccato. Alvaro sorrideva nel parco chiuso, consapevole che aver limitato i danni è stata la tattica giusta. Inutile rischiare sulla pioggia, il numero 19 ha preferito tenere un passo buono, "attendendo" gli errori degli avversari, che sono arrivati, puntualmente. L'esperienza dell'ex MotoGP ha prevalso, e la leadership in campionato è - per ora - salda. Bel quarto posto di Baz, francese alla seconda uscita e già a contatto del podio. Sua la R1 migliore del lotto, che ha preceduto la V4 R di Chaz Davies. Dal gallese in giù, i distacchi sono saliti vertiginosamente.

In Romagna Baz con la R1 più veloce, Melandri il miglior azzurro oggi ed in classifica

Tra nubi d'acqua e scivolate, Marco è rimasto in piedi, guidando pazientemente e pulito la sua Yamaha GRT. Il sesto posto non è da considerarsi eccezionale per il ravennate, ma in pista è successo di tutto, specialmente ai rappresentanti di Iwata. Il volo spettacolare accusato da Van Derl Mark ha mandato ieri l'olandese in ospedale, oggi Lowes è caduto mentre comandava. Le quattro cilindri blu sono forti, ma spesso oltre il limite, con la caduta a mezzo passo. Ecco perché la prestazione di Bazz è notevole: Loris e Ten Kate hanno poca esperienza insieme rispetto a quella accumulata dai pari marca.

Miglior italiano al traguardo, il 33 sta riprendendo feeling in sella, dopo alcune modifiche apportate dal team. Per i colori italiani ottimi risultati anche da parte di Zanetti, wild card con la Ducati Go Eleven, Del Bianco sulla CBR Althea, Cavalieri con la V4 R Motocorsa. Cadere nelle tante trappole presenti era un attimo, ma Lorenzo, Alessandro e Samuele non ci sono cascati. Sorte diversa per Pirro e Rinaldi, rotolati nella ghiaia e rimasti a zero punti. Dura la SBK di Misano per loro.

Misano SBK, ordine di arrivo

J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 1'46.130 262,1 1'34.596 268,7 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 3.692 3.692 1'46.794 262,8 1'34.976 266,0 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 18 7.756 4.064 1'46.302 272,0 1'35.144 276,2 L. BAZ FRA Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 18 12.932 5.176 1'47.154 260,2 1'36.538 264,1 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 18 15.801 2.869 1'46.857 267,3 1'35.600 271,4 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 41.963 26.162 1'48.002 262,8 1'36.145 268,7 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 45.967 4.004 1'48.397 265,4 1'34.951 266,0 Y. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 46.479 0.512 1'48.627 262,1 1'37.280 268,0 L. ZANETTI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 18 47.695 1.216 1'49.019 266,0 1'36.634 273,4 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 18 48.026 0.331 1'48.665 259,6 1'36.214 267,3 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 18 49.700 1.674 1'48.550 259,0 1'37.171 267,3 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 49.833 0.133 1'48.948 260,2 1'35.697 262,1 S. CAVALIERI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 18 1'08.793 18.960 1'49.451 256,5 1'36.226 266,7 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 1'13.510 4.717 1'49.984 259,0 1'38.571 264,1 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 1'36.134 22.624 1'49.758 258,4 1'35.971 268,0

Classifica piloti